دكان الفرحة.. جامعة حلوان تنظم معرضا لبيع الملابس للطلاب.. اليوم

تنظم جامعة حلوان اليوم احتفالية صندوق تحيا مصر بالجامعة والتي تتضمن عدة فعاليات من بينها معرضا لمبادرة "دكان الفرحة" لخدمة الطلاب الأولى بالرعاية، وتقام الاحتفالات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وفى ظل تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برعاية الشباب .



ويتضمن المعرض مجموعة من الملابس والاحذية والاكسسوارات وذلك في إطار المرحلة الثالثة من مبادرة (دكان الفرحة) التي تستهدف توزيع مليون قطعة ملابس جديدة.

تقام فعاليات الاحتفالية في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022‪ بمجمع الفنون والثقافة بمقر الحرم الجامعى عين حلون

جدير بالذكر انه قد جدير بالذكر انه قد نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان زيارة لوفد من أعضاء هيئة التدريس و طلاب الكلية لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية.

وجاء ذلك انطلاقا وتوثيقا لفعاليات الدور الريادي للكلية والمشاركة المجتمعية لوكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفى رفاعي الطوخي وكيل الكلية، وتنسيق وإشراف الدكتور أشرف ميمي السعيد .

وأوضح الدكتور إبراهيم لطفى عميد الكلية أن الهدف من الزيارة التخفيف من معاناة الآلام للأطفال وادخال السرور في أنفسهم وإسعاد الأطفال بتوزيع الهدايا العينية عليهم، مشيرا إلى ان تشجيع الطلاب على هذه الزيارات يُضفي جو من الألفة والتكافل المجتمعي ويساعد الطلاب على تحمل المسئولية .