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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

خسوف القمر
خسوف القمر

تشهد الأرض ظاهرة الخسوف الكلي لـ القمر بعد دقائق بسيطة ، حيث يكون الخسوف أولاً خسوف شبه ظلي (تصعب ملاحظته إلا في ظروف جوية ممتازة) ، حيث يبدأ عند الساعة الثالثة و32 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة.

وبحسب بيان صادر عن  المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، يبدأ الخسوف الجزئي عند الساعة الرابعة و27 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة يوم الإثنين 16 مايو 2022م.


وعند الساعة الخامسة و 29 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة يبدأ الخسوف الكلي، وعند الساعة السادسة و11 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة تكون ذروة الخسوف الكلي حيث يغطي ظل الأرض حوالي 141,4 ٪ تقريباً من سطح القمر وعند هذه اللحظة يتم بدر شهر شوال لعام 1443هـ ، ويتحول فيها القمر إلى اللون الأحمر الساطع في خسوف كلي يشتهر باسم "قمر الدم".


وعند الساعة السادسة و 53 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة ينتهي الخسوف الكلي ويتحول إلى خسوف جزئي ، وينتهي الخسوف الجزئي عند الساعة السابعة و55 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة، ويعقبه نهاية الخسوف الشبه ظلي عند الساعة الثامنة و50 دقيقة بتوقيت القاهرة.


ويُمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها: (قارة أوروبا –  قارة أفريقيا –  قارة أسيا – أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – المحيط الهندي– القارة القطبية الجنوبية).


وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وتسعة عشرة دقيقة تقريباً ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ثلاث ساعات وسبع وعشرون دقيقة تقريباً.


ويرى جزئياً في مصر من بدايته وحتى غروب القمر قبل وصوله إلى الخسوف الكلي عند الساعة الخامسة ودقيقة واحدة صباحاً بتوقيت القاهرة والتي تقابل شروق الشمس في الجهة الأخرى في نفس اللحظة.


وفي القاهرة يرى الخسوف الجزئي لمدة 34 دقيقة فقط من بدايته وحتى غروب القمر ويصل الخسوف إلى 41% من قيمته.


وتكون أكبر قيمة للخسوف في مدينة سيوة حيث يصل الخسوف إلى 91% من قيمته، ويستمر لمدة 53 دقيقة.
 

وأعلنت وكالة ناسا الأمريكية بث مناظر حية للخسوف الكلي للقمر الدموي ليراها العالم عبر البث المباشر التالي.. 

 

 

 

 

 

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