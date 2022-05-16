لو فاتك خسوف القمر النهاردة.. تعرف على مواعيد تكرار الظاهرة مجددا

انتهت منذ قليل ظاهرة خسوف القمر والتى ترقبها جميع محبي الظواهر الفلكية، حيث تم رصد هذا الخسوف فى مصر، حيث توافق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1443 هـ، وخسوف القمر ويعرف بـ باسم قمر الدم حيث سيظهر القمر باللون البرتقالي المحمر ويعد الظواهر الفلكية الاكثر إبهارا.

ويحدث خسوف القمر لمرة آخر يوم 8 نوفمبر 2022 وذلك طبقا للحسابات الفلكية المعدة من قبل وسيكون هذا هو خسوف القمر الثانى الذى يحدث فى عام 2022.

وستكون الكرة الأرضية على موعد مع خسوف القمر يوم 8 نوفمبر 2022 ،حيث سيمر القمر عبر مركز ظل الأرض، ويمكن رؤية مسار هذا الخسوف الكلي للقمر بشكل أفضل فى جميع انحاء شرق روسيا واليابان وأستراليا والمحيط الهادئ وأجزاء من غرب ووسط أمريكا الشمالية.

يحدث خسوف القمر عندما تأتي الأرض بين الشمس والقمر وتحجب ضوء الشمس المتساقط على القمر، وهناك نوعان أساسيان من خسوف القمر - الخسوف الجزئي للقمر والخسوف الكلي، وفي الخسوف الجزئ يغطي القمر جزءًا فقط من ظل الأرض مما يجعل الأخير مرئيًا بسهولة، من ناحية أخرى، يحدث الخسوف الكلي للقمر عندما تكون الأرض والشمس على طرفي نقيض تمامًا وكوكبنا يمنع ضوء الشمس تمامًا من الوصول إلى القمر.

واوضح الدكتور جاد القاضى المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، فؤائد خسوف القمر التى يحدث اليوم حيث قال إنه يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس".

وأضاف أن الخسوف القمري يحدث في وضع التقابل أي في منتصف الشهر الهجري عندما يكون القمر بدرا، ويكون تواجده عند إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدار الشمس (البروج)، أو قريبا منها، حيث تقع الأرض في هذه الحالة بين الشمس والقمر، على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبا منه.

وأشار أن إذا كانت الأرض ما بين القمر والشمس معنى ذك أن إضاءة الشمس لن تصل إلى القمر ويبقى الخسوف، ولو القمر ما بين القمر ما بين الأرض والشمس معنى ذلك أن ضوء الشمس لن يصل إلى الأرض وهنا يبقى كسوف الشمس".