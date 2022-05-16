شبورة مائية تعيق رؤية خسوف القمر داخل مرصد حلوان

أعاقت كثرة السحب رؤية ظاهرة خسوف القمر داخل المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية - مرصد حلوان، وبث المعهد من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بث مباشر لظاهرة خسوف القمر.

ويمكن الجميع مشاهدته من خلال هذا الرابط :

وأوضح أستاذة المعهد خلال البث المباشر أن بسبب كثرة السحب ووجود شبوة مائية لم يستطع رؤية كسوف القمر داخل المعهد، وأننا إستطاعنا فقط أن نلتقط ونرى بداية الخسوف لمدة 2 دقيقيتين فقط.

تشهد سماء مصر الآن ظاهرة خسوف القمر والتى ينتظر هواة الظواهر الفلكية توثيق ورصد ظاهرة خسوف القمر والتى تحدث فى العديد من دول العالم ويترقبها جميع سكان العالم المعلقة أبصارهم فى المساء ومحبين لمشاهدة وتصوير الاحداث الفلكية.

وصرح الدكتور القاضي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن خسوف القمر يشاهد بدايتة فى مصر لانه فى اتجاه عكس الشروق وهذا مفيد للرصد، واضاف أن الخسوف يرى جزئياً في مصر من بدايته وحتى غروب القمر قبل وصوله إلى الخسوف الكلي عند الساعة الخامسة ودقيقة واحدة صباحاً بتوقيت القاهرة والتي تقابل شروق الشمس في الجهة الأخرى في نفس اللحظة، وفي القاهرة يرى الخسوف الجزئي لمدة 34 دقيقة فقط من بدايته وحتى غروب القمر ويصل الخسوف إلى 41% من قيمته.

واوضح أن خسوف القمر يبدأ أولاً بخسوف شبه ظلي (تصعب ملاحظته إلا في ظروف جوية ممتازة) ويكون عند الساعة الثالثة و32 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة.

وأشار الدكتور جاد أن خسوف القمرالجزئي يبدأ عند الساعة الرابعة و27 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة اليوم الإثنين 16 مايو 2022م، مشيرا إلى أن عند الساعة الخامسة و29 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة يبدأ الخسوف الكلي.

ولفت رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إلى أن عند الساعة السادسة و11 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة تكون ذروة الخسوف الكلي حيث يغطي ظل الأرض حوالي 141,4 ٪ تقريباً من سطح القمر وعند هذه اللحظة يتم بدر شهر شوال لعام 1443هـ، وعند الساعة السادسة و53 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة ينتهي الخسوف الكلي ويتحول إلى خسوف جزئي.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية،أن المعهد ينظم يوما مفتوحا لرصد ظاهرة خسوف القمر داخل مقر المعهد بمرصد حلوان.

ودعا جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة لرصد فاعليات ظاهرة خسوف القمر من القبة الشمسية بمقر المعهد بحلوان.

ويفتح المعهد، أبوابه للجمهور لمتابعة خسوف القمر اليوم الإثنين المقبل الموافق 16 مايو، كما سوف يتم رصد الظاهرة أيضا من خلال مرصد القطامية الفلكى التابع ايضا للمعهد.