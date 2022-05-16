شاهد كسوف القمر من خلال هذا الرابط.. بث مباشر من مرصد حلوان

تشهد سماء مصر الآن ظاهرة خسوف القمر والتى ينتظر هواة الظواهر الفلكية توثيق ورصد ظاهرة خسوف القمر والتى تحدث فى العديد من دول العالم ويترقبها جميع سكان العالم المعلقة أبصارهم فى المساء ومحبين لمشاهدة وتصوير الاحداث الفلكية.

ويقدم المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بث مباشر لظاهرة خسوف القمر .

ويمكن الجميع مشاهدته من خلال هذا الرابط :

ويرى خسوف القمر فى مصر، حيث يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1443 هـ، وخسوف القمر ويعرف إيضآ بـ باسم قمر الدم حيث سيظهر القمر باللون البرتقالي المحمر ويعد الظواهر الفلكية الاكثر إبهارا.

وستشهد مصر أول مراحل خسوف القمر وسيكون مشاهدا بشكل كلي في وسط وغرب إفريقيا، وسيحظى سكان الجزائر والمغرب بأفضل مشاهدة للخسوف الذي يعد أول بدر عملاق في العام 2022، ولن يحرم سكان الدول العربية الأخرى من مشاهدة هذا الخسوف جزئيا.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية،أن المعهد ينظم يوما مفتوحا لرصد ظاهرة خسوف القمر داخل مقر المعهد بمرصد حلوان.

معهد البحوث الفلكية يفتح أبوابة لمتابعة خسوف القمر

ودعا جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة لرصد فاعليات ظاهرة خسوف القمر من القبة الشمسية بمقر المعهد بحلوان.

ويفتح المعهد، أبوابه للجمهور لمتابعة خسوف القمر اليوم الإثنين المقبل الموافق 16 مايو، كما سوف يتم رصد الظاهرة أيضا من خلال مرصد القطامية الفلكى التابع ايضا للمعهد.

جدير بالذكر انه قد قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أننا نشهد اليوم الأثنين 16 مايو خسوف كلي للقمر، أن اليوم سوف يمر القمر عبر ظل الأرض، وخلال هذه المرحلة يصبح القمر أغمق تدريجيا ثم يتحول إلى اللون النحاسي الصدئ ثم الى اللون الأحمر

وأضاف تادرس، وانه لا يحدث كسوف الشمس ابدا إلا اذا كان القمر محاقا ، ولا يحدث خسوف القمر ابدا إلا اذا كان القمر بدرا.

وأوضح أستاذ الفلك، أن خسوف القمر سوف يكون مرئيًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وجرينلاند والمحيط الأطلسي وأجزاء من أوروبا الغربية وغرب إفريقيا .