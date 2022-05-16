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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

هل لخسوف القمر اليوم تأثيرعلى الإنسان... البحوث الفلكية تجيب

قمر الدم
قمر الدم

يترقب جميع محبي الظواهر الفلكية اليوم ظاهرة فلكية هامة حين يحدث خسوف القمر، ويرى هذا الخسوف فى مصر، حيث يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1443 هـ، وخسوف القمر ويعرف بـ باسم قمر الدم حيث سيظهر القمر باللون البرتقالي المحمر ويعد الظواهر الفلكية الاكثر إبهارا.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الظاهرة خسوف القمر ليس لها تأثيرات سلبية على المواطنين أو الحياة على الأرض .

كما دعا الدكتور جاد  الجميع بمتابعة خسوف القمر مأكدة أن الظواهر الفلكية جميلة ودائما ما ندعوا المواطنين الاستمتاع بها وأن المعهد دائمآ ما يفتح أبوابه للهواه الفلك ومحبي الاحداث الفلكية الاستمتاع ومشاهدتها .

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وأكد الدكتور رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية،أن المعهد ينظم يوما مفتوحا لرصد ظاهرة خسوف القمر داخل مقر المعهد بمرصد حلوان.

معهد البحوث الفلكية يفتح أبوابة لمتابعة خسوف القمر

ودعا جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة لرصد فاعليات ظاهرة خسوف القمر من القبة الشمسية بمقر المعهد بحلوان.

ويفتح المعهد، أبوابه للجمهور لمتابعة خسوف القمر اليوم الإثنين المقبل الموافق 16 مايو، كما سوف يتم رصد الظاهرة أيضا من خلال مرصد القطامية الفلكى التابع ايضا للمعهد.

جدير بالذكر انه قد قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أننا نشهد يوم الأثنين 16 مايو خسوف كلي للقمر، أن فى هذا اليوم يحدث خسوف كلي للقمر حيث يمر القمر عبر ظل الأرض ، وخلال هذه المرحلة يصبح القمر أغمق تدريجيا ثم يتحول إلى اللون النحاسي الصدئ ثم الى اللون الأحمر

وأضاف تادرس، وانه لا يحدث كسوف الشمس ابدا إلا اذا كان القمر محاقا ، ولا يحدث خسوف القمر ابدا إلا اذا كان القمر بدرا.

وأوضح أستاذ الفلك، أن الخسوف سوف يكون مرئيًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وجرينلاند والمحيط الأطلسي وأجزاء من أوروبا الغربية وغرب إفريقيا .

واشار أنه يمكن رؤية جزء ضئيل جدا من هذا الخسوف في مصر الساعة 4:45 صباحا حيث يكون القمر في أقصى الغرب أثناء غروبه وقبل شروق الشمس مباشرة ، ولكن الجزء الأكبر من هذا الخسوف سوف لانراه حيث يكون القمر تحت الأفق حينذاك .

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