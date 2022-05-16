يبدأ خلال دقائق.. تعرف على مراحل خسوف القمر

يرى جزئياً في مصر..

خسوف القمر خلال الدقائق القليلة القادمة ينتظر هواة الظواهر الفلكية توثيق ورصد ظاهرة خسوف القمر والتى تحدث فى العديد من دول العالم ويترقبها جميع سكان العالم المعلقة أبصارهم فى المساء ومحبين لمشاهدة وتصوير الاحداث الفلكية.

ويرى خسوف القمر فى مصر، حيث يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1443 هـ، وخسوف القمر ويعرف إيضآ بـ باسم قمر الدم حيث سيظهر القمر باللون البرتقالي المحمر ويعد الظواهر الفلكية الاكثر إبهارا.

وستشهد مصر أول مراحل خسوف القمر وسيكون مشاهدا بشكل كلي في وسط وغرب إفريقيا، وسيحظى سكان الجزائر والمغرب بأفضل مشاهدة للخسوف الذي يعد أول بدر عملاق في العام 2022، ولن يحرم سكان الدول العربية الأخرى من مشاهدة هذا الخسوف جزئيا.

وقال الدكتور جاد القاضى المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إن خسوف القمر ، يمكن رؤيته في مصر، وأن لحظة خسوف القمر الكلي سوف تكون عند الساعة الخامسة ودقيقة واحدة صباحاً بتوقيت القاهرة فجر اليوم، والتي تقابل شروق الشمس في الجهة الأخرى في نفس اللحظة، وفي القاهرة يرى الخسوف الجزئي لمدة 34 دقيقة فقط من بدايته وحتى غروب القمر ويصل الخسوف إلى 41% من قيمته.

واوضح أن خسوف القمر يبدأ أولاً بخسوف شبه ظلي (تصعب ملاحظته إلا في ظروف جوية ممتازة) ويكون عند الساعة الثالثة و32 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة.

وأشار الدكتور جاد أن خسوف القمرالجزئي يبدأ عند الساعة الرابعة و27 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة اليوم الإثنين 16 مايو 2022م، مشيرا إلى أن عند الساعة الخامسة و29 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة يبدأ الخسوف الكلي.

ولفت رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إلى أن عند الساعة السادسة و11 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة تكون ذروة الخسوف الكلي حيث يغطي ظل الأرض حوالي 141,4 ٪ تقريباً من سطح القمر وعند هذه اللحظة يتم بدر شهر شوال لعام 1443هـ، وعند الساعة السادسة و53 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة ينتهي الخسوف الكلي ويتحول إلى خسوف جزئي.

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وتسعة عشرة دقيقة تقريباً.

أما عن الاماكن التى ترى خسوف القمر بشكل كلي (قارة أوربا – قارة أفريقيا – قارة أسيا – أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – المحيط الهندي– القارة القطبية الجنوبية).