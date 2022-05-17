محافظ بورسعيد يتفقد "قرية بالما" السياحية المملوكة للمحافظة

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم ، قرية "بالما" السياحية - الكنارى سابقا، المملوكة للمحافظة وذلك في اطار متابعة سير العمل بالمشروعات السياحية بنطاق المحافظة استعدادا لاستقبال الزائرين خلال موسم الصيف الحالي ، وفي إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بالمستوى السياحي، ووضع بورسعيد على خريطة السياحة من خلال إنشاء وتطوير كبرى الكيانات السياحية ببورسعيد، رافقه خلالها مسؤولو القرية.

ووجه محافظ بورسعيد باستمرار تقديم خدمات على أعلى مستوى للزائرين، مشيدا بالمستوى المتميز للقرية، والتي شهدت تطويرا ورفع كفاءة على أعلى مستوى، ضمن أعمال التطوير التي شهدها عدد من المؤسسات السياحية ببورسعيد.

يذكر أن قرية بالما من القرى السياحية الواعدة ، وتستقبل العديد من الزائرين بعد أن تم تطويرها على أعلى درجة من الكفاءة من خلال رفع كفاءة جميع مرافقها لتنضم إلى الكيانات الفندقية والسياحية القائمة بالمحافظة والمشروعات السياحية العملاقة.