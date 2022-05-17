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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زوجتي تخجل منه لالتصاقه بالجسم.. يحيى الفخراني يطالب بحظر المايوه البوركيني

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني

قال النائب يحيى الفخراني عضو لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن المايوه البوركيني مخجل أكثر من المايوه الطبيعي لأنه ملتصق بالجسم أكثر، ولا ندخل في الجدل الديني نحن بلد ترغب في تشجيع السياحة.

وأضاف النائب يحيى الفخراني قائلا: "زوجتي خجولة وعندما  ارتدت البوركيني قالت إنه يكشف أكثر لأنه ملتصق بالجسم جدا".

مجلس الشيوخ يناقش أزمة البوركيني

جاء ذلك خلال مناقشات لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، لملف "البوركيني" وهو لباس البحر المخصص للسيدات على مدار الصيف ، والإبلاغ عن أية حالات لمنع السيدات من نزول حمامات السباحة بالفنادق والمنشأت الفندقية للجهات المعنية بوزارة السياحة .

وقالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة، إن مشكلة البوركيني تظهر من وقت لآخر وأن كلام بعض القرى السياحية يضعوا شروط  للحفاظ على طابع و شكل محدد للقرية.

وأضافت شلبي “ نتابع الشكاوي و لا يتم رفض عميل بسبب الملابس أو ملابس الغوص”.

وعقب النائب محمد مسلم رئيس لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ ، قائلا: " نوصي بنشر الارشادات والاشتراطات ليلتزم المواطنين بها وليعلموا حقوقهم وواجباتهم “ ، مضيفا: ”تم إبلاغنا أن هناك منشور يتم تعميه على الجميع و سنتابع الموضوع بالتنسيق مع وزارة السياحة ، وسنراقب الأمر خلال فترة الاجازة الصيفية ".

وأكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ ، أن قضية "البوركيني"وهو لباس البحر للسيدات تعد من القضايا المهمة والمثارة طول الوقت  لاسيما مع أثارة المشكلة بين الحين والأخر .

وقال مسلم ، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم : إنه من الضرورى الحفاظ على الاشتراطات الصحية والبيئية فى الخامة المصنوع منها البوركيني “، مضيفا : أن الأصل هو السماح لكل مواطن بارتداء مايريده ،شريطة العراه”.

وشدد الدكتور محمود مسلم ، على ضرورة احترام الأعراف والتقاليد ، مع مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية وتوضيحها للعميل من خلال المنشأة الفندقية.

وشدد مسلم ، على أن المبدأ الاصيل هو السماح لكل الناس بارتداء ما يريدون والمعيار الذى ينبغي التأكيد عليه هو المعيار  الصحي والبيئي  دون التأثير على السياحة.

البوركيني ازمة المايوه البوركيني مايوه البوركيني يحيى الفخراني مجلس الشيوخ

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