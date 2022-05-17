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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صادرات مصر من الطباعة والتغليف سجلت 316.5 مليون دولار

الطباعة- أرشيفية
الطباعة- أرشيفية


 أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف، ارتفاع صادرات القطاع خلال الربع الأول من 2022 لتسجل 316.5 مليون دولار مقابل 195.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع 62 %.


وأشار تقرير المجلس التصديرى للطباعه والتغليف والكى  حصل " صدى البلد" على نسخه منه إلى أن صادرات قطاع التغليف حققت قفزة كبيرة بنسبة 50 % لتسجل 185 مليون دولار بالربع الأول من 2022 مقابل 123.2 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي.

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وكشف ، أن صادرات المنتجات الورقية حققت 141.2 مليون دولار بالربع الأول من العام الجارى، مقابل 78.3 مليون دولار بنسبة ارتفاع حوالي 8 % .

ولفت ، أن صادرات الكتب والمطبوعات شهدت تسجيل طفرة بنسبة 109 % لتسجل 11.5 مليون دولار مقابل 5.5 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي ذات السياق، أكد المهندس نديم الياس رئيس المجلس التصديري، أن العودة للعمل بمستندات التحصيل عند استيراد خامات الإنتاج ومستلزمات التصنيع والالآت والمعدات قرار صائب 100 % ويصب في صالح الصناعة الوطنية، ويجعل الأمور في القطاع الصناعى تعود لوضعها الطبيعي مما يدعم خطة الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات ال 100  مليار دولار صادرات

ووجه نديم الياس الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهات العودة بمستندات التحصيل وكذلك لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونيفين جامع وزيرة التجارة، وذلك للمجهودات الكبيرة للارتقاء بالقطاع الصناعي ، والذي يعتبر أحد أهم أدوات تحقيق معدلات النمو التي تنشدها الدولة كما أنه قطاع يوفر آلاف من فرص العمل بشكل سنوي.

وأكد نديم الياس، عزم الحكومة على دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم حاليًا، وتضرر حركة التجارة العالمية وارتفاع خامات الإنتاج وتأثر سلاسل التوريد.

التصدير صادرات مصر نيفين جامع الدكتور مصطفى مدبولى معدلات النمو الصناعة الوطنية التجارة العالمية Finance Real Estate

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