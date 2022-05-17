المواد الغذائية: الشركات المنتجة رفعت أسعار الزيوت والسمن النباتي

اقترح حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية وبالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة اسكندرية التجارية، روشتة علاج لتخفيض أسعار المواد الغذائية للمواطن.

وأوضح ان الروشتة تتضمن ترشيد استهلاك الفرد بحيث لا يشتري أكثر من احتياجاته بل أقل خاصة في هذا التوقيت، واختيار البدائل الأقل في السعر خاصة أن السوق به العديد من الاصناف للسلعة الواحدة والاختيار الانسب متروك للمواطن.



وأضاف أن الدولة ايضا توفر منافذ بالاسواق باسعار مخفضة بكثير عن اسعار السوق الحر وانتظام عمل معارض سلعية مخفضة مثل مبادرة كلنا واحد ومنافذ القوات المسلحة التي تعرض السلع بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق الحر، مقاطعة السلع التي ارتفع ثمنها بشكل كبير لإجبارالشركات علي خفض الاسعار خاصة في ظل هذا الركود الكبير.

وفي سياق متصل أشار المنوفي الي ان شركات الزيوت والسمن النباتي رفعت الأسعار بنسب متفاوتة.

وأوضح المنوفي، ان الشركات رفعت السعر واعلنت يوم 15 مايو الجاري الاسعار الجديدة، ليبلغ سعر زيت الذرة عافية من 38 الي 47 جنيها للتر، وارتفعت السمنة الروابي 800 ميللي من 30 الي 36 جنيها للعبوة.