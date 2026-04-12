الرئيس السيسي يشدد على ضبط السوق لمنع الغلاء والمضاربات.. نواب: مواجهة حاسمة لجشع التجار.. ومطالب بشن حملات رقابية على المحتكرين

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعزز الانضباط السعري وتحمي المواطن من موجات الغلاء

برلماني: تشديد الرقابة على الأسواق الطريق لمواجهة التلاعب بالأسعار

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، و علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.



وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول وضع منظومة الأمن الغذائي، بما في ذلك إنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية لضمان وجود مخزون آمن لمدد زمنية مطمئنة، مما يسهم في ضبط الأسواق وتوازن الأسعار، ولا سيما في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة، والتي أثرت بشكل سلبي على سلاسل الإمداد والتمويل.

بداية ، أشاد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ ، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن استخدام آليات ضبط السوق ومنع الغلاء والمضاربات، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس توجهًا واضحًا نحو إحكام الرقابة وتحقيق التوازن في الأسواق.

وأشار "سمير" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمضي بخطوات جادة لضبط المنظومة السعرية، بما يضمن حماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة، لافتًا إلى أن تشديد الرقابة على الأسواق يعد أحد أبرز الأدوات لمواجهة التلاعب بالأسعار والحد من المضاربات.



من جانبه، ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بشأن استخدام آليات ضبط السوق ومنع الغلاء والمضاربات، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على مواجهة محاولات للتلاعب بالأسواق، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.



و أوضح " مسعود" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" أن الحكومة دائما ما تعمل على تحقيق الانضباط السعري بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.



وأشار عضو النواب إلى ضرورة التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، خاصة في مجالات التجارة وسلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية، إلى جانب تطوير آليات الرقابة لضمان وصول السلع بأسعار عادلة.