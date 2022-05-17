التموين: فتح تسجيل رقم المحمول بالبطاقات على موقع دعم مصر خلال ساعات

كشف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات عن فتح تحديث بيانات البطاقة التموينية وتسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر خلال ساعات.

وأكد مدكور في اتصال هاتفي مع صدى البلد أن القرار يأتي تيسيرا على المواطنين لتسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر أو الذهاب إلى مكتب التموين.

وأصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهاً يقضى بمد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022، مشيراً إلى أن التوجيه للمد يأتي للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.

وأضاف أن قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم يأتي لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدي الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمى، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد شدد على مديرى المديريات بضرورة التسهيل على المواطنين عند التوجه لمكاتب التموين لتسجيل أرقام التليفونات بسيستم الدعم، مؤكدًا أن الدكتور وزير التموين يتابع الأمر لحظة بلحظة شخصيًا.