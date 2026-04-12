بعد توجيهات الرئيس.. برلماني: تشديد الرقابة على الأسواق ضرورة لمواجهة التلاعب بالأسعار

أشاد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن استخدام آليات ضبط السوق ومنع الغلاء والمضاربات، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس رغبة واضحة في إحكام الرقابة وتحقيق التوازن في الأسواق.

وأشار "سمير" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمضي بخطوات جادة لضبط المنظومة السعرية، بما يضمن حماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة، لافتًا إلى أن تشديد الرقابة على الأسواق يعد أحد أبرز الأدوات لمواجهة التلاعب بالأسعار والحد من المضاربات.

جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، و علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول وضع منظومة الأمن الغذائي، بما في ذلك إنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية لضمان وجود مخزون آمن لمدد زمنية مطمئنة، مما يسهم في ضبط الأسواق وتوازن الأسعار، ولا سيما في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة، والتي أثرت بشكل سلبي على سلاسل الإمداد والتمويل.