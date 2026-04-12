برلماني يؤكد: توجيهات الرئيس السيسي خارطة طريق للاكتفاء الذاتي واستقرار الأسعار

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الأمن الغذائي، وتؤسس لمرحلة أكثر استقرارًا في الأسواق المصرية.

وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، وتطوير منظومة التوزيع، بما يضمن توافر السلع الأساسية بشكل دائم وبأسعار مناسبة للمواطنين.

إدراك الدولة لأهمية القطاع الزراعي

وأشار إلى أن دعم المزارعين، خاصة في ملف توريد القمح، يعكس إدراك الدولة لأهمية القطاع الزراعي كركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد في ظل الأزمات العالمية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية استمرار جهود ضبط الأسواق، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار دون مبرر، مؤكدًا أن الدولة تمتلك الأدوات الكفيلة بحماية المواطنين وتحقيق التوازن في السوق.

واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي لم يعد رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن القومي وضمان استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات.

