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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 18-5-2022

العملات العربية-
العملات العربية- أرشيفية

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 18 مايو 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك المصري.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم:

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:


سجل الدينار الكويتي للشراء 57.1653 جنيه و 59.6057 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.8577 جنيه و 4.8759 جنيه للبيع.

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-5-2022

أسعار صرف العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.9601 جنيه و 4.9797 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 47.1059 جنيه و 48.5133 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 46.269 جنيه و 47.5077 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.6744 جنيه و 5.0079 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 25.3547 جنيه و 25.8042 جنيه للبيع.

 

 

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