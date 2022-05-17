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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

العملات الأجنبية-
العملات الأجنبية- أرشيفية

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 17  – 5 – 2022 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي
 

الدولار الأمريكي شراء 18.23 جنيه، والبيع 18.29 جنيه.

اليورو شراء 19.0139 جنيه، والبيع 19.3051 جنيه.

الجنيه الاسترليني شراء 22.4575 جنيه، والبيع 22.8588 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 14.1835 جنيه، والبيع 14.2813 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 2.5549 جنيه، والبيع 2.5942 جنيه.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي شراء 1.8631 جنيه، والبيع 1.8994 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 1.8098 جنيه، والبيع 1.8518 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 18.1864 جنيه، والبيع 18.4338 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 14.0718 جنيه، والبيع 14.1959 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 12.7027 جنيه، والبيع 12.8762 جنيه.

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