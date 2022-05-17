انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-5-2022

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 17-5-2022، وتراوح الانخفاض في أسعار الذهب بين 11 إلى 6 جنيهات تقريبا للجرام، وذلك وفقا لموقع "ايجيبت جولد برايز توداي".

سعر جرام الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 1,229 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 1,075 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 921 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 717 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 38,209 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 8,600 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 1,228,571 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.