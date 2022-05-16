كمالي: عدد كبير من النساء فقدن وظائفهن أثناء جائحة كورونا

قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إننا نشهد ما يمر به العالم من تغيرات متسارعة تؤثر على تمكين المرأة، وهو ما يعد هدفا من أهداف التنمية المستدامة.

و أضاف "كمالي" في كلمته التي القاها نيابة عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال فعاليات القمة العالمية للمرأة التي دعا إليها بنك الاستثمار الأوروبي، و بنك التنمية الإسلامي، أن نسبة 41% ممن فقدوا وظائفهم نتيجة جائحة كورونا من النساء، حيث تم فقد حوالي ١.٧ملايين وظيفة منها ٧٠٠ ألف وظيفة للنساء.

و أشار إلى أن مصر أول دولة استجابت لمساعدة النساء خلال جائحة كورونا، وقفز تمويل المشروعات متناهية الصغر من ٨.١ مليار جنيه إلى ٩ مليارات جنيه.

و أكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التغيرات المناخية حالت دون استفادة الدول النامية من جهود التنمية، وهو ما دفع مصر لاستضافة قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، لأنها تستهدف تحقيق تقدم ملموس في التكيف مع تلك التغيرات.

و أوضح "كمالي" أن اهتمام الدولة بتمكين المرأة يعتبر نقطة مضيئة في خطط الدولة التنموية، وقامت بعدة مبادرات في سبيل ذلك مثل مبادرة "حياة كريمة" لتحسين جودة حياة أكثر من ٣٠مليون سيدة في الصحة، السكن، وجودة العمل.

و لفت إلى أن الدولة قامت بتدريب ٤٠٠٠ سيدة بعدد من المحافظات وفقا لبرنامج نظمه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك لرفع كفاءة السيدات لتولي الوظائف الهامة، بالإضافة إلى تدريب ٤٥٠ امرأة من ٤٥ دولة.

كما أشار "كمالي" إلى أن ٣٠% من الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي من النساء، فضلا عن تمثيل المرأة في البرلمان المصري، والحاصل على المركز الأول عربيا، و السادس عشر عالميا.

و قال إن الدولة تسعى لتمكين المرأة سياسيا، واقتصاديا، حيث ارتفعت في الفترة الأخيرة نسبة السيدات صاحبات الحسابات البنكية، كما أنها تسعى لتعزيز الاستفادة من القدرات التي وهبها الله للمرأة.