محافظ الإسماعيلية يرافق الأطفال وذوي الهمم أثناء افتتاح معرض الزهور

نظمت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، كرنفال سيارات الزهور وحفلة اميرات الفراولة و معرض للزهور ضمن الاحتفال بأعياد الربيع و حلول موسم الصيف، بحضور اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية و اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية و الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس و المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ ، اللواء محمد انيس السكرتير العام و اللواء هشام الطويل السكرتير المساعد للمحافظة و النائب رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارة بمديريات الخدمات.

أقيم الكرنفال بشارع محمد علي ، وسط حشد جماهيرى كبير، وبمشاركة نحو ١٥ سيارة مزينة بالزهور ومجسمات ولوحات فنية تمثل مراكز ومدن المحافظة وأحياء المدينة و أهم المشروعات المقامة علي أرض الإسماعيلية.

و أكد محافظ الإسماعيلية والذي حرص علي مرافقة الاطفال وذوي الهمم خلال الفاعليات، أن المحافظة بهذا الكرنفال تعلن عن موسم الصيف و استعدادها لإستقبال ضيوفها من جميع المحافظات لقضاء فترات ممتعة ، لافتا إلى أنه تم رفع درجة الإستعداد فى جميع المديريات لإستقبال ضيوف الإسماعيلية.

و انطلقت الإحتفالات الساعة ٤ عصرًا من أمام ديوان عام المحافظة القديم بشارع محمد علي، بافتتاح المحافظ لمعرض الزهور و الذي يستمر لمدة ٣ أيام، تلاه ديفلية العربات المزينة بالورود والذي يمثل عدة جهات حكومية وبعض الشركات الخاصة.



كما تم الإحتفال بأميرات الفراولة من بنات الإسماعيلية الصغار كما هو معتاد في هذا الإحتفال و الذي يمثل إرث ثقافي و تقليد مميز تشتهر به محافظة الإسماعيلية و ارتبطت به الأجيال المختلفة، ضم الاحتفال ايضا فقرات فنية وترفيهية مختلفة مصحوبة بماسكات وعرائس لرسم البهجة علي الأطفال والكبار.



وكانت محافظة الإسماعيلية قد وجهت دعوة عامة لأهالي محافظة الإسماعيلية لحضور احتفالات أعياد الربيع، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم.



واشرفت إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية، على احتفالات أعياد الربيع بالمحافظة،و الذي يعد انطلاقة لموسم الأجازات و الصيف حيث شهدت محافظة الإسماعيلية خلال الفترة الماضية و عيد الفطر الماضي اقبال كبير من زوار المحافظة الامر الذي يبشر بموسم صيفي كبير.

وأوضح أشرف سليمان القائم بأعمال مدير السياحة أن معرض الزهور يقام فى أماكن متفرقة لمدة ٣ أيام وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة قناة السويس وجهاز التطوير والتجميل وبعض المشاتل الخاصة، مشيرا إلي انه طبقا لتعليمات محافظ الإسماعيلية فإن المحافظة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية قامت بتأمين الاحتفال وخط سير كرنفال عربات الزهور، بالإضافة إلى جاهزية مستشفيات الإسماعيلية والتأمين الصحي الشامل بالمحافظة على استقبال ومواجهة أي طارئ.

و قد حرص المحافظ علي التقاط الصور التذكارية مع اميرات الفراولة و كذلك التقاط الصور مع عد كبير من المواطنين الذين ابدوا سعادتهم بعودة هذا الاحتفال مرة اخري.

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