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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن مقتل 28 ألف جندي روسي.. واستعادة السيطرة على خاركيف

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الروسي فقد 27900 جندي منذ غزو أوكرانيا في فبراير.

يأتي هذا التقدير في الوقت الذي استعادت فيه القوات الأوكرانية السيطرة على مدينة خاركيف التي تعرضت لقصف شديد بالقرب من الحدود الروسية.

لكن يبدو أن أوكرانيا على وشك التنازل عن ماريوبول للقوات الروسية بعد إطلاق سراح أكثر من 200 جندي كانوا محاصرين داخل مصنع آزوفستال خلال معركة استمرت شهورا.

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وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن جهود الإجلاء في تلك المدينة مستمرة.

وأضاف: “القوات الروسية غير قادرة على إثبات نجاح العمليات العسكرية العامة في تلك الاتجاهات التي يحاولون فيها التقدم. وهذا هو السبب في أنهم يحاولون إظهار النجاح بصواريخهم وأنشطتهم الأخرى، لكن دون أي نتائج أيضا”.

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