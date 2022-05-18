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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: لاعيبة أقل من نادي الزمالك ومشطبة كورة حرفيا

صدى البلد

انتقد إبراهيم سعيد، نجم الزمالك والأهلي السابق، أداء لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد الخسارة من طلائع الجيش، ضمن منافسات الدوري الممتاز.


وكتب إبراهيم سعيد في تدوينة له علي موقع تويتر: يارب تكون جماهير الزمالك مبسوطه 
وفخوره بلاعبي الزمالك ،لاعيبه اقل من نادي الزمالك ومشطبه كوره حرفيا،شجعوا الكيان هو الاهم  ،بتشتموني اونطه، علي العموم مسامح .

 

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش على الزمالك بهدف نظيف ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي ، ليواصل الفريق الأبيض نزيف النقاط ،فى إطار مباريات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.


سجل هدف الطلائع فيكتوري بنينيانجبا فى الدقيقة 70 من زمن المباراة، بعدما تلقي تمريرة بينية من أحمد سمير لينفرد بالمرمي تماما ويسدد بيمناه علي يسار الحارس محمد عواد.

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