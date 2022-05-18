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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نصاب يدعي عمله بشركة تابعة لجهة سيادية للنصب على المواطنين بأسوان

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أمواهم .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة صفحة وهمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بإسم شركة أغذية تابعة لإحدى الجهات السيادية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على توريد كميات من المواد الغذائية لهم  بإدعاء عمله بذات الشركة التابعة لإحدى الجهات السيادية "على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، حيث قام (شخصان – مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم وذلك من خلال قيام أحدهما بإرتكاب واقعة النصب والإحتيال على المواطنين على النحو السالف ذكره ، كما قام بإستخراج كارنيهات مزورة للمجنى عليهم تحمل أسمائهم منسوب صدورها لتلك الجهة السيادية وقام بتحصيل ثمن تلك الكارنيهات منهم وإقتسمها مع المتهم الآخر .  

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن أسوان أمكن ضبطهما ، وبحوزة أحدهما (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الرسائل بينه وبين ضحاياه" – العديد من صور بطاقات الرقم القومى والكارنيهات "المزورة" بأسماء ضحاياه) .. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف أنه يقوم بإصطناع وتزوير الكارنيهات من خلال طباعتهما بأحد مقاهى الإنترنت بمنطقة سكنة بإستخدامه برامج "الفوتوشوب" والتى تستخدم فى عمليات التزوير وأن دور المتهم الآخر إمداده ببيانات الضحايا المشار إليهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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