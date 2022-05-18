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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تؤكد دعمها لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن

واشنطن تؤكد دعمها
واشنطن تؤكد دعمها لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن، عبر خلال لقاء مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك، عن دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، ووصفه بأنه "فرصة قيمة لتمثيل أوسع نطاقا لليمنيين".

وأضافت أن بلينكن عبر عن تقديره للالتزام الذي عبر عنه المجلس تجاه جهود السلام وتحسين الخدمات الأساسية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لملايين اليمنيين، حسب وكالة "رويترز".

كما شدد وزير الخارجية الأمريكي خلال الاجتماع على أهمية ضمان حرية الحركة للأفراد والسلع عبر المناطق المتنازع عليها في اليمن مثل مدينة تعز.

وأشارت الوزارة الأمريكية في بيان إلى أن بلينكن شكر نظيره اليمني لجهوده وجهود حكومته في تسهيل إقلاع أول رحلة طيران تجارية من صنعاء منذ 2016 في 16 مايو.

وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جروندبرج، الثلاثاء، أن الأطراف اليمنية عملت على صمود الهدنة، مشيرا إلى أن الأعمال القتالية تراجعت.

وأضاف خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، أن عودة الرحلات التجارية إلى مطار صنعاء مؤشر إيجابي، مؤكدا دخول ناقلات وشحنات وقود عبر ميناء الحديدة.

وأشار إلى أن البعثة الأممية تسعى إلى مواجهة التحديات الأساسية وتمديد الهدنة في اليمن، مشيدا بجهود السعودية.

كان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن أعلن، في مطلع إبريل أن الأطراف اليمنية وافقت على مقترح هدنة لمدة شهرين.

فيما شمل المقترح إلى جانب الهدنة إجراءات إنسانية خاصة بـ"دخول سفن المشتقات النفطية إلى الحديدة وتسيير رحلات محددة من وإلى مطار صنعاء، والبحث في فتح الطرقات في تعز ومحافظات أخرى".

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