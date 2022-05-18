منها شغلوني وخسارة لحليم وسالكة لويجز.. الأغاني العربية الأكثر استماعا عالميا

أعلن تطبيق سبوتيفاى Spotify لسماع الأغاني الشهير، عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، الأغاني العربية الأكثر استماعا في العالم الأن، تحت عنوان " أغانى العالم كله بيسمعها دلوقتى".

وجمعت 7 أغنيات هى “ شغلونى وخسارة لــ عبد الحليم حافظ، ساعات ساعات لــ صباح، بتونس بيك لــ وردة، بحلم معاك لــ نجاة، الملوك لــ احمد سعد وعنبة ودبل زوكش، سالكة لـــ ويجز وحسن شاكوش”.



والجدير بالذكر أن المخرج محمد دياب قد استعان بهذه الأغنيات في إخراج حلقات مسلسله العالمي Moon knight، وتصدرت الأغنيات تريند موقع تويتر بعد نشر مقاطع منها.