الشاعر حسن عزو: مشكلة أغاني المهرجانات تكمن في الكلمات السيئة

قال الشاعر حسن عزو، إن مشكلة أغاني المهرجانات تكمن في الكلمات التي يتم تأديتها، حيث يعمل بعضها كلمات بذيئة تسيء للجمهور والمجتمع بشكل عام، موضحا أن أسلوب الشباب حاليا اختلف بنسبة كبيرة في كل شيء من حيث الذوق العام وطريق حلاقة الشعر وتصميم الرقصات المختلفة.

وأضاف حسن عزو خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه حين كتب أغنية باسم "الترامادول" كان يقصد بها نصيحة المجتمع بالابتعاد عن ذلك الدواء، والتي غناها المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم، وكانت كلماتها تقول "اسمح مني وركزلي وكل واحد يجهزلي، عن الترامادول أنا هتكلم وياريت محدش يغمزلي".

كشف حسن عزو سبب غيابه عن الساحة الفنية الفترة الماضية، موضحا إنه كان بعيدا عن المجال الفني الفترة الماضية والتي تقدر بعامين تقريبا، لانشغاله بعدة أعمال مجتمعية أخرى، ويعمل حاليا على تحضير عدة أعمال جديدة لطرحها قريبا.

