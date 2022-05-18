لأول مرة.. تونس عضو بالمجلس الدولي للنساء

أصبحت تونس ممثلة في المجلس الدولي للنساء لأول مرة في تاريخها وذلك بعد أن تم صباح اليوم الأربعاء انتخاب رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي عضو بالمجلس الدولي للنساء وذلك خلال أشغال جلسته العامة السادسة والثلاثين المنعقدة بمدينة آفينيو بفرنسا من 16 الى 21 مايو الجاري.

ويتمتع المجلس الدولي للنساء، الذي تأسس منذ سنة 1888 حسب ما جاء في بلاغ الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بمركز استشاري تابع للأمم المتحدة وممثليها الدائمين لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونسكو واليونيسيف والأونكتاد واليونيدو.

وذكّر البلاغ بأهم المناصب التي تحصل عليها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية على المستوى الدولي في السنوات العشر الأخيرة و المتمثلة في انتخابه عضوا قارا في المجلس الأوروبي للمرأة بعد أن كان عضوا بصفة ملاحظ منذ ابريل 2017 فضلا عن انتخاب رئيسته في منصب نائبة الكاتبة العامة للمجلس الأوروبي للمرأة وتقليدها وسام الاتحاد النسائي العالمي وذلك بعد أن احتضنت تونس ولأول مرة أشغال هذا المؤتمر الانتخابي بمشاركة العديد من الدول الأوروبية .



وأضاف البلاغ في السياق ذاته، أنه تم أيضا انتخاب رئيسة الاتحاد في منصب مستشارة قانونية للمركز الأوروبي للمجلس العالمي للمرأة وانتخابها في منصب كاتبة عامة للاتحاد العام لمنظمات المرأة الإفريقية وفي منصب نائبة رئيسة الاتحاد النسائي العربي العام ، فضلا عن انتخاب الاتحاد كعضو في المنظمة العامة للنساء الإفريقيات منذ فبراير 2020.

وأشار البلاغ الى أنه و ببادرة من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية تم تأسيس الاتحاد النسائي المغاربي وانتخاب رئيسة الاتحاد أمينة عامة له كما شارك الاتحاد في أغلب أشغال مناقشات اجتماع اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد نسائي ليبي والاستئناس بتجربته التي تفوق 60 سنة (منذ 2017)، فضلا عن انتخاب تونس في خطة الكتابة العامة شمال افريقيا في منظمة النساء الإفريقيات (ناميبيا - فبراير 2020 ) وانتخاب الاتحاد ممثلا عضوا في شبكة باموجا الإفريقية.