صانعة محتوى تتعرض للتنمر بسبب قصر قامتها: احتسبت حقي عند ربنا

تعرضت فتاة من صناع المحتوى عبر تطبيق التيك توك يتابعها أكثر من 77 ألف، وتدعى “أماني التومي” من قصار القامة للتنمر بسبب قصرها من قبل البعض.

وأنهارت من البكاء في بث مباشر متداول عبر السوشيال ميديا، كانت قد شاركته عبر التطبيق مع متابعيها بسبب تعليقات البعض التي جاءت جارحة لشعورها، وعلقت: احتسبت حقي عند ربنا وهينتقم من كل ظالم.

وكانت هناك العديد من ردود الفعل الايجابية ممن يدعموها، ويطلبوا منها عدم الانتباة لهؤلاء المتنمرين واصفيها بكلمات جميلة ومنهم متابعين من الكويت والوطن العربي.

وأضافت أماني انها تتعرض للاستغلال من خلال أضافة اسمها على مقاطع فيديو غير لائقة، مما يسبب لها الأذى، وأكدت أنها لم تعفو عن كل من يتسبب لها بالأذى.

https://www.tiktok.com/@amanyeltomy/video/7096578178461830406?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7099109770691872261