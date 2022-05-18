أحمد موسى يهنئ مراسلة قناة صدى البلد بعد الانتقال لـ رويترز

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الزميلة دينا صقر، التى كانت مراسلة لـ قناة صدى البلد، انتقلت لـ وكالة رويترز، موضحا أن دينا كانت مميزة وتمتلك أكثر من لغة، وفى أثناء التكليف بعمل، تسهر عليه، وتقوم بتنفيذه على أكمل وجه.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن دينا عملت فى صدى البلد لمدة 9 سنوات، وأى تقرير تقوم به كان مميزا.

وتابع :" زعلان عليها .. وخسارة كبيرة.. بترك دينا قناة صدى البلد العملاقة، والكبيرة، والانتقال لـ وكالة رويترز العالمية الشهيرة".

ولفت إلى أن دينا ستقوم بتقديم رسالة إيجابية.

وقام أحمد موسى بعرض تقرير بصوت دينا، معلقًا: "دينا لم تتأخر فى يوم عن العمل، رغم جائحة كورونا".