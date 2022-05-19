مياه الشرب بسوهاج تعلن نتيجة انتخابات مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج نتيجة انتخابات مجلس ادارة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة التى اجريت يوم 16 مايو 2022 وتنافس بها 49 مرشح على 13 مقعد.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انه تم اجراء الانتخابات تحت اشراف قضائى وكذلك باشراف مسئولى مديرية القوى العاملة وانه بلغ عدد العاملين الذى لهم حق الاقتراع 6159 عامل وانه تم فتح باب التصويت فى 13 لجنة انتخابية يوم 16 مايو الجارى.

وأشار المستشار محمد كامل رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات انه فاز برئاسة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة محمد حلمى على بدوى باجمالى اصوات 529 وفاز بعضوية ديوان الشركة حسن على احمد باجمالى اصوات 793 وفاز بعضوية فرع علاء مطاوع حمادى باجمالى اصوات 913 وفاز بعضوية فرع ساقلتة احمد عبد الفتاح الليثى باجمالى اصوات 1362.

وفاز بعضوية فرع اخميم احمد خلف عبد العال باجمالى اصوات 596 وفاز بعضوية فرع جهينة خالد محمد جمال باجمالى اصوات 692 وفاز بعضوية فرع المراغة حسين فايز جاب الله باجمالى اصوات 738 وفاز بعضوية فرع طهطا حازم عبد العال عيسى باجمالى اصوات 1178 وفاز بعضوية فرع طما حازم عبد المنعم محمد باجمالى اصوات 547 وفاز بعضوية فرع المنشاة حسين محمد عبد اللطيف باجمالى اصوات 789.

وفاز بعضوية فرع جرجا عبد العال عبد الرحيم محمد باجمالى اصوات 807 وفاز بعضوية فرع دار السلام عادل عبده محمد باجمالى اصوات 973 وفاز بعضوية فرع البلينا عمرو محمد عمر جرمون بالتذكية.