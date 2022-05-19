برنامج تدريبي للمثقفين الصحيين الجدد ميدانيا بشمال سيناء

تنفذ مديرية الصحة والسكان محافظة شمال سيناء، برنامجا تدريبيا للمثقفين الصحيين الجدد ميدانيا بشمال سيناء ، تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وإشراف الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام بمديرية الصحة.

وقالت الدكتور ريهام الغزال مدير التثقيف والإعلام الصحى بالعريش، إن هناك مجموعة كبيرة من المبادرة الصحية المجانية المتوفرة بمراكز الرعاية الصحية بشمال سيناء ،حيث تم تجهيز منظومة متكاملة للكشف عن الأمراض المنتقلة من الأم إلى الجنين من أمراض الالتهاب الكبدي "ب"، وبكتريا الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، والتي ادت الي خفض معدلات انتقال العدوى من الأم الى الجنين من 45% إلى 2% فقط.



بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، والتي انطلقت في شهر سبتمبر عام 2019م.



وأشارت إلى مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2019، لمتابعة وعلاج السيدة المصابة بسرطان الثدي، بالإضافة إلى تقديم التوعية للمترددات على المبادرة بكيفية الفحص الذاتي والصحة الإنجابية .

سرطان الثدي



وقالت إن مبادرة "صحة المرأة"تستهدف الكشف عن سرطان الثدي وكافة الأمراض المتعلقة بالرحم وأورام الرحم وهشاشة العظام والصحة الإنجابية.

ولفتت الي مبادرة رئيس الجمهورية لفحص و متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي ، بدأت في يونيو 2020 بالتزامن مع مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تستهدف المواطن فوق سن 40 عامًا، وتقديم العلاج اللازم بالمجان.



