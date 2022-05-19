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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية وأمريكا يبحثان أوجه التعاون العسكري والدفاعي المستقبلي بين البلدين

صدى البلد

أعلن الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي أنه استعرض مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الشراكة السعودية-الأمريكية، وأوجه التعاون الاستراتيجي في المجالات الدفاعية والعسكرية القائمة والمستقبلية بين البلدين، بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.


وأضاف الأمير خالد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما أفادت قناة (الإخبارية السعودية)، أنه عقد جلسة مباحثات موسعة مع وكيل وزارة الدفاع للسياسات كولن كال، ضمن اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين وزارتي الدفاع، مشيرًا إلى بحث الأحداث والمتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا، وعددًا من الملفات المتعلقة بدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم، والدفاع عن مصالحنا المشتركة.


يشار إلى أن الأمير خالد بن سلمان كان وصل مع الوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، سيلتقي خلالها عددًا من المسؤولين الأمريكيين لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

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