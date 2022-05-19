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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 23 متهما بحيازة كيلوجرام مواد مخدرة وأسلحة بعد حملة بالقليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية في القليوبية، من ضبط 23 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.


تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.


أسفرت الحملة عن ضبط 23 عاطلا بطوخ والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة والخانكة والخصوص والعبور وبنها وكفر شكر، بحوزتهم أسلحة نارية "5 فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، بالإضافة إلى 547 جرام من الهيروين، و210 جرام من البانجو، و85 جرام من البودر، و75 جرام من الحشيش، و130 جرام من مخدر الشادو، و25 جرام من مخدر الآيس، و20 قرص مخدرا.


وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

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