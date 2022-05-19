برلمانية تفتح ملف تعثر مشروع إحلال السيارات بديلة التوك توك

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تعثر مشروع إحلال السيارات بديلة للتوك توك، لا سيما فى ظل تزايد أعداد التوك توك فى مصر واستمرار مشكلاته.

وأوضحت “سلامة” فى طلبها، أنه صدر القرار رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢١ من وزير الصناعة بتشكيل لجنة لوضع آليات تنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي والقيام بالتنسيق اللازم لإتمام إجراءات الإحلال، ولا أحد ينكر أن الحكومة تعمل باستمرار على حل المشاكل اليومية للمواطنين، واقتحمت كل الأزمات التى تؤرق المواطن ووضعت لها حلولًا جذرية.

وأشارت عضو البرلمان إلى أنه فى مطلع العام الحالى أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، العمل على خطة لإحلال التوك توك بسيارات مينى فان متطورة لتسير فى الشوارع، بحيث تكون سيارات آمنة وتعمل بشكل رسمى ولديها رخص، وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة «الغاز الطبيعى»، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات «مينى ڤان» كبديل عن التوك توك.

وقالت: “فوجئنا بتصريحات من المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، بأن انضمام التوك توك إلى المبادرة يحتاج إلى تقنين أوضاعه من خلال الحصول على التراخيص اللازمة من وحدات المرور، حتى يتمكن أصحابها من المشاركة لاستبداله بالسيارات التي سيتم تحديدها من الحكومة، كما أنه ليس هناك توجيهات بتحديد نوعية السيارة التي يتم استبدالها بمركبات التوك توك حتى الآن، في حال انضمامها، وسيكون أمام المواطنين خياران، وهما سيارات الميني فان أو المركبة الجديدة المقترح تقديمها للعمل بنظام الغاز الطبيعي أو الكهرباء”.

وأضافت: “وأيضا تصريحات وزيرة التجارة والصناعة، التى أكدت فى أكثر من مناسبة قائلة: هناخد التوك توك من مالكه ونديله مينى فان، وهيشتغل بدورة وقود مزدوجة، يعمل بالبنزين والغاز”، مشيرة إلى أن سعر المينى فان ضعف سعر التوك توك، والحكومة تقدم برنامجا يوفر تمويلا يستطيع من خلاله شراء المينى فان على أقساط وفائدة ميسرة، ويتم تقييم سعر التوك توك بما لا يبخسه حقه، مؤكدة: «هناخد التوك توك ومش هنستخدمه».

وتابعت عضو مجلس النواب: “هذه التصريحات الصحفية أحدثت نوعا من البلبلة لدى المواطنين، وأصبحنا لا نعلم هل هناك بالفعل مبادرة لإحلال السيارات الميني فان محل التوك توك، ومنع سير التوك توك فى الشوارع، أم أن هذه المبادرة ما زالت محل الدراسة دون تفعيل؟”.

وطالبت بمعرفة الموقف التنفيذي من مبادرة إحلال سيارات الميني فان بديلا للتوك توك، وإلى أين وصلت هذه المبادرة بالأرقام والدلائل، وكذا معرفة مدى صحة تصريحات مدير مبادرة إحلال السيارات محل التوك توك، والتى لم يتضح معها ما إذا كان بالفعل هناك خطوات جادة فى التنفيذ من عدمه، وهل تم إنتاج أو استيراد سيارات الميني فان بالفعل من عدمه، وما هو تاريخ تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، بحيث يلمس المواطن المصري بشوارع الجمهورية اختفاء التوك توك مرحليا وظهور الميني فان.