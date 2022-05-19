تراجع مستوى الأهلي والزمالك يربك حسابات إيهاب جلال قبل مواجهة مصر وغينيا

يعيش الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال حالة من القلق بسبب تراجع مستوى عدد من نجوم الأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة.



ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2023.



وتسود حالة من القلق لدى الجهاز الفني للمنتخب بسبب تراجع مستوى نجوم الأهلي والزمالك مؤخرا وابتعاد عدد من اللاعبين المؤثرين عن أداءهم المعهود.





وحدد إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب 30 مايو الجاري، موعد لانطلاق معسكر الفراعنة بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لخوض المباراة الأولى أمام غينيا والمقرر إقامتها 5 يونيو المقبل.



وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة ايهاب جلال، القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين بالخارج استعدادا لمعسكر مباراتي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولي والثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، والمقرر لهما يومي 5 و 9 يونيو المقبل.

وضمت القائمة المبدئية للمحترفين كلا من :

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

محمد النني (آرسنال الإنجليزي)

محمود حسن تريزيجيه ( باشاك شهير التركي )

عمر مرموش (شتوتجارت الألماني)

مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي)

أحمد حسن كوكا (قونيا سبور التركي)

مصطفي فتحي ( التعاون السعودي )

أحمد حمدي ( مونتريال الكندي )

سام مرسي (إيبسويتش الإنجليزي)

أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)

كريم حافظ (يني مالتيا التركي)



ومن المقرر أن يعلن إيهاب جلال أسماء اللاعبين المحليين المقرر ضمهما إلى قائمة المنتخب خلال الأيام المقبلة .