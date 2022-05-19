استقبل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان سفير دولة إسبانيا بمصر رامون خيل كاساريس، وذلك ضمن زيارته التى يقوم بها للمحافظة، والتى كان من بينها لقاء اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالسفير الإسبانى، حيث تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون والفرص الاستثمارية ، بجانب تكريم 25 سيدة بعد حصولهن على البرنامج التدريبى لتنمية مهارات السيدات فى مجال الصناعات الحرفية تحت شعار "منتجات بلدنا.. بإيد شبابنا".

وخلال زيارة السفير الإسبانى لفرع المجلس القومى للمرأة بحضور الدكتورة هدى مصطفى، مقرر الفرع، وأيضاً أمل عبد المنعم، مدير مكاتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى بالقاهرة، أثنى رامون خيل كاساريس على حفاوة وحسن استقبال محافظ أسوان له وللوفد المرافق، وحرصه على تنظيم برنامج للتعرف على جهود الدولة التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها على أرض أسوان، والتى من بينها إقامة أكبر مشروع للطاقة الشمسية فى العالم بمنطقة بنبان والذى تمت زيارته.

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وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى أنه تم عرض أنشطة فرع المجلس القومى للمرأة على سفير إسبانيا، وتوضيح مدى الدعم المستمر الذى يوليه محافظ أسوان لإنجاح جميع الفعاليات والأنشطة التى يقدمها الفرع على مستوى مدن ومراكز المحافظة، ولا سيما داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" بما يتواكب مع تحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة (2030).

وقالت هدى مصطفى إنه كان من أبرز ما تم عرضه الأنشطة المختلفة التى قدمها الفرع لخدمة المرأة الأسوانية ضمن الجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مع مواجهة التحديات والصعوبات لتفعيل دور المشاركة الإيجابية بما يصب فى خدمة المجتمع الأسوانى.

السفير الإسبانى يزور فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان