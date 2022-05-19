محافظ جنوب سيناء يوقع اتفاقية توأمة بين شرم الشيخ ومدينة نيش الصربية

وقع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع عمدة مدينة نيش الصربية اتفاقية تآخي وتوأمة بين مدينتي شرم الشيخ المصرية ونيش الصربية وذلك بإحدى المنتجعات السياحية الكبرى بشرم الشيخ بحضور سفير جمهورية صربيا بالقاهرة ومفتي مدينة بلجراد وممثلي الصحافة ووكالات الأعلام بصربيا وكبار الشخصيات المرموقة المشاركة مع الوفد الصربي الذي يزور شرم الشيخ حاليا بالإضافة لعدد كبير من الشخصيات المصرية.



وقال المحافظ إنه فخور بهذا التوقيع الذي من شأنه زيادة التعاون مع الجانب الصربي في العديد المجالات المختلفة والتي من بينها مجال تنشيط السياحة وفتح أسواق سياحية جديدة.



وأضاف أن هذه الاتفاقية تعد رقم ١٥ من اتفاقات التوأمة التي تم توقيعها مع العديد من المدن السياحية العالمية.

ومن جانبها أعربت عمدة مدينة نيش عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية من أجل تنشيط التعاون في العديد من المجالات المختلفة بين الجانبين وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين والتقاط الصور الفوتوغرافية .



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