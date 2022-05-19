بينهم بكاري جاساما .. 6 حكام ساحة أفارقة في كأس العالم 2022

كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن أسماء حكام مباريات بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر نهاية العام الجاري.



وشهدت القائمة المعلنة من قبل الفيفا، تواجد 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو بالتعاون مع الاتحادات المختلفة.

وتواجد الحكم المصرى المساعد محمود أبو الرجال، في القائمة المعلنة من قبل الفيفا وهو الحكم المصرى الوحيد بالقائمة.



وضمت القائمة 6 حكام “ ساحة ” من القارة الإفريقية وهم :



الجنوب أفريقي فيكتور جوميز

الجزائري مصطفى غربال

الجامبي بكاري جاساما

الزامبي جياني سيكازوي

السنغالي ماجيتي نداي

الرواندية سليمة موكانسانجا





