عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: أوكرانيا تعمدت وقف تصدير القمح.. وأزمة الغذاء العالمية بدأت قبل الحرب

روسيا: أوكرانيا تعمدت
روسيا: أوكرانيا تعمدت وقف تصدير القمح

قال مندوب روسيا بالأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، إن أوكرانيا تعمدت وقف تصدير حبوبها وهي من وضعت الألغام في الموانئ.

وأضاف أن “أزمة الغذاء العالمية بدأت قبل فترة طويلة من الحرب في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مكسيم أوريشكين، إن محاولة الولايات المتحدة للاستيلاء على احتياطيات الحبوب في أوكرانيا قد تثير أزمة إنسانية في البلاد وتؤدي إلى نقص الحبوب على مستوى العالم.

وفقًا للمسؤول الروسي، فإنه يمكن أن تندلع مجاعة عالمية بحلول خريف هذا العام.

قال أوريشكين: “من المهم في ظروف المجاعة العالمية التي ستحدث بالقرب من الخريف، بحلول نهاية هذا العام في جميع أنحاء العالم، ألا تعاني روسيا، بل يجب تزويدها بالطعام بالكامل”.

والسبب الرئيسي لهذه المجاعة العالمية المحتملة، في رأيه، هو زيادة تكلفة القمح في السوق العالمية والتي تنبع من السياسة النقدية غير المسؤولة لواشنطن.

وقال: “حتى عام 2020 تقريبًا، كانت أسعار القمح في السوق العالمية مستقرة، ولكن بعد الطباعة المتزايدة على الدولار، والتي بدأت في يوليو 2020 تقريبًا، بدأت الأسعار في الارتفاع بشكل حاد”، في إشارة إلى إجراءات واشنطن للحد من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد. 

ومع ذلك، من المرجح أن تؤدي الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة بايدن إلى تفاقم الوضع، وهو بالفعل مأساوي.

وقال أوريشكين، “في الواقع، ما تحاول أمريكا فعله بأوكرانيا الآن هو التخلص من احتياطيات الحبوب التي تمتلكها أوكرانيا حاليًا، مجرد إجراء آخر يحكم على أوكرانيا بمشاكل إنسانية خطيرة، ولكنه أيضًا يحكم على المجتمع الدولي بمشاكل كبيرة”.

وقفزت أسعار القمح أكثر من 60٪ هذا العام، مع الارتفاع الأخير الناتج عن اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الصراع في أوكرانيا والعقوبات الغربية ضد موسكو. 

ويمثل البلدان ما يقرب من ثلث صادرات القمح في العالم.

روسيا الأمم المتحدة أوكرانيا فاسيلي نيبينزيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

أسعار الفائدة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن قرار البنك المركزي بعد قليل

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

البنك المركزي: رفع سعر الفائدة 2% لمواجهة التضخم

500 جنيه تراجع في الطن.. انخفاض أسعار زيوت الطعام بالأسواق

قرار جديد| وزير التموين: لا يشترط التسجيل ببطاقات الدعم توقيع رب الأسرة

جنود أمريكيون سابقون: شاهدنا أجساما طائرة عند الحدود المصرية الإسرائيلية

بالخطوات.. طريقة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر

موضوعات متعلقة

بقيمة 40 مليار دولار.. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

5 مطالب رئيسية.. تركيا تحدد شروطًا للموافقة علي انضمام فنلندا والسويد للناتو

رغم استسلام المئات.. قوات آزوف تتعهد بمواصلة القتال في آزوفستال

ماكرون يحذر: حرب أوكرانيا قد تطول الدول المجاورة

بسبب روسيا.. ألمانيا تجرد المستشار السابق جيرهارد شرودر من امتيازات رسمية

بسبب احتمال انهيار حكومة إسرائيل.. زيارة بايدن إلى تل أبيب مهددة بالإلغاء

روسيا: إجراءات دول الغرب أضرت بالأمن الغذائي

بعد لقائه بالقادة.. بايدن: ندعم انضمام السويد وفنلندا إلى أقوى تحالف بالعالم

ترشيحاتنا

40 مليار دولار دعمًا من الشيوخ الأمريكي لأوكرانيا| وبايدن: موارد مهمة لقواتنا بالناتو

بعد مكالمة رئيسي الأركان الأمريكي والروسي..البنتاجون:نأمل في اقتراب الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية

رابطة اللاعبين المحترفين تكرم زيزو كأفضل لاعب في شهر أبريل

هبوط تاريخي ..عيار 21 يسجل 1037 جنيهاً

زياش ولوكاكو يقودان تشكيل تشيلسي أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

إصابات بدول جديدة.. بدء التحقيق في انتشار جدري القرود حول العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ إنبي ..صور

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

فيديو

آثم ومجرم .. مبروك عطية يهاجم كل من يضع أمواله عند "المستريحين" فيديوجراف

الأرصاد : انخفاض في درجات الحرارة يومي السبت والأحد المقبلين

تورم في البطن وانتفاخ وإسهال.. أعراض مرض الكبد الوبائي وخطورته

خطوة بخطوة في أقل من دقيقة .. تحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ