فن لا يعرفه الكثير.. عمر يهوى تربية الطيور الجارحة وترويض الصقور| فيديو

عمر الخطيب: شاب من طور سيناء هوايته تربية الطيور و ترويض الصقور

اختار الشاب عمر حسن الخطيب خريج الثانوية الأزهرية بطور سيناء هواية تختلف عن كل أقرانه حيث جذبته الطيور من كل نوع سواء التي تعيش في سيناء أو الطيور المهاجرة ولفت انتباه الناس علي البحر باصطحاب صقر عقابي يلعب معه رغم أنه من الطيور الجارحة القوية .



التقي موقع " صدي البلد " بالشاب عمر حسن الخطيب علي شاطئ البحر بطور سيناء وقال إنه يهوي تربية الطيور و ترويضها حتي الصقور مشيرا إلي أنه اكتسب مهارته من اليوتيوب وحصل علي تصريح بصيد الطيور مشيرا إلي أنه يهوي ذلك .



وأضاف أن النسر العقابي الذي معه وجده في جنوب سيناء وقام بتدريبه و ترويضه حتي لا يكون مفترس وجارح ويستطيع التعامل معه مشيرا إلي أنه سوف يطلقه بعد التدريب للطبيعة مشيرا إلي أنه يربي الحمام الزاجل والطيور المختلفة .



وأكد عمر الخطيب أن تربية الطيور والتعامل معها فن لا يعرفه الكثير مشيرا أن الطيور عالم كبير ويوجد متعة في تربيته ترويضه.



واضاف عمر أن الصقور أنواع مصرح بصيدها في دول الخليج، مشيرا إلي أن الصقر الشاهين هو أغلي نوع فيها ويستخدم في الصيد مشيرا إلي أن الصقور لا تشرب لا الدم وهي التي تذبح فريستها ولا تأكل الا الأسماك والطيور الحيه .



وأكد عمر أنه سوف يستمر في تربية الطيور وترويض الصقور واطلاقها للطبيعة مشيرا إلي أنه لابد من تدريس علم الطيور وإنشاء مدارس له.



وتعتبر جنوب سيناء محطة من محطات الطيور المهاجرة وخاصة في المحميات الطبيعية وتعبرها الطيور المهاجرة في رحلتها خلال فصل الربيع ولذلك أنشأت وزارة البيئة أبراج المراقبة الطيور المهاجرة وتقديم الدعم والمساعدة لها حيث تعبر جنوب سيناء أسراب الطيور يوميا في رحلتها بأوربا .

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