بعد الانتصار على الأهلي باليد.. تامر أمين: هبارك للزمالك رغم وجعي

قدم الإعلامي تامر أمين في برنامجه آخر النهار على قناة النهار تهنئة للنادي الزمالك على فوزه بكأس إفريقيا لكرة اليد في النيجر بنتيجة 29 :28 لصالح نادي الزمالك في مباراة مثيرة.

أضاف تامر أمين في برنامجه أن نادي الأهلي يصحح أداءه بهزيمة الزمالك في الأسبوع السابق في كأس السوبر أما الآن فالندية هي المسيطرة على الموقف في مباراة نادي الأهلي مع الزمالك.

أوضح تامر أمين أن نادي الزمالك هو الأثقل وزنا لوجود نجوم مثل سيف الدرع ويحيى الدرع وأحمد الأحمر في فرقه نادي الزمالك وكريم هنداوي أفضل حارس مرمى في مصر، مضيفا مبروك مليون مبروك للزمالك وبرافو للأهلي لأنهم يقتالون.

