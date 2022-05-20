موسى مصطفى موسى لـ صدى البلد: نرحب بالحوار الوطني والرئيس السيسي يفتح المجال لكل القوى السياسية.. سنطالب بضرورة فتح المصانع المغلقة.. ونؤيد إجراء الإنتخابات بالقائمة المطلقة

موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد فى حوار لـ"صدى البلد":
يجب أن يستهدف الحوار الوطنى إستقرار وثبات الدولة والحفاظ على البلد
سنركز على نظرية التصدير باعتباره أحد الحلول الأساسية للبلد
نؤيد إجراء الإنتخابات بالقائمة المطلقة لأنها تعطى الفرصة لمشاركة كل الفئات
لن نفتى ونتحدث فى تعديل قوانين.. ويجب أن نعطى العيش لخبازه
لسنا فى حاجة إلى أى تعديلات دستورية فى الفترة الحالية
لابد من فلترة كل أوراق عمل الأحزاب وتجميع الأفكار المشتركة لعدم تكرار المطالب
ملفات الاقتصاد والتنمية والمشاكل المالية ستمثل نقاط مشتركة للأحزاب فى الحوار الوطنى
قال المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد أننا نرحب بفكرة الحوار الوطنى بإعتباره مطلوب لأن الرئيس يفتح المجال لكل القوى السياسية أيا كانت والكل يعرض أفكاره ، لكى نرى الدور الذى من الممكن ان تقوم به الأحزاب خلال المرحلة القادمة وهل الأحزاب لديها الان استعداد لكى تقوم بأدوار لها قيمة فى البلد.
وأكد مصطفى خلال حواره لـ"صدى البلد" أننا سنركز خلال الحوار الوطنى على مناقشه محور يتعلق بالشباب ، حيث نريد أن نركز على 5 مليون شاب يكون لهم أدوار إيجابية وتكون لهم دخول مرتفعة ويستطيعوا أن يقوموا بعمل توازن فى حياتهم ، وهذه ورقة الأعمال التى سيقدمها حزب الغد للرئيس السيسى.
وإلى نص الحوار........
فى البداية ماهى رؤيتك لدعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى للأحزاب السياسية؟
أرحب بفكرة الحوار الوطنى بإعتباره مطلوب لأن الرئيس يفتح المجال لكل القوى السياسية أيا كانت والكل يعرض أفكاره ، لكى نرى الدور الذى من الممكن ان تقوم به الأحزاب خلال المرحلة القادمة وهل الأحزاب لديها الان استعداد لكى تقوم بأدوار لها قيمة فى البلد ، خاصه وأننا فى مرحلة صعبة لأن مصر بلد مستهدفة وليس لدينا استعداد لكى نقف موقف المتفرج وليس لدينا استعداد إلا أن يكون لدينا أداء إيجابى يحدث توازن ويقف بجانب القوى السياسية والرئيس.
وأؤكد على أن هذا دورنا كحزب الغد الذى نفكر فيه دائما لأننا حاضرين فى أى مواقف وطنية مطلوبة ونستطيع ان نؤدى دورنا فيها بشكل جيد ، ومشاركين دائما فى أى شيء يمثل دفاعا عن الوطن وعن دور القيادة السياسية فى المرحلة القادمة.
وماذا عن إجتماع حزب الغد بشأن الحوار الوطنى؟
الحوار الوطنى شامل ولا يكون له محددات معينة أو أساليب معينة ، ولكننا سننظر للمشكلة الأساسية الحالية ونضع أفكار مستقبلية لها ، حيث أننا سنتعامل مع الواقع الحالى والخطط المستقبلية وذلك فى مجالات كثيرة ، والأهم الذى يجب ان نتحرك تجاهه هو دور الشباب ، خاصه وان هناك ملايين من الشباب موجودين ولايحصلوا على فرصهم لكى يكونوا ميسرين ماليا.
ماهى أهم المحاور التى سيتطرق لها حزب الغد فى الحوار الوطنى؟
بالنسبة للإصلاح السياسى فنحن بالفعل نقوم بإصلاح سياسي ، والرئيس يفتح المجال لجميع الأحزاب والقوى السياسية ، كما أن تصليح الطرق والكبارى إصلاح سياسى وكل شىء يحدث فى البلد له علاقه بالإصلاح السياسى.
وعندما نرى مجالس نيابية موجودة فإن ذلك يعتبر بمثابة إصلاح سياسى والناس تتحدث وتعبر عن نفسها ، لكن هناك اليات تؤكد عدم وجود قيود على الحياة السياسية.
كما أن أى حزب يتحدث أوجه تساؤل له هل أنت مغرض ولديك أجندة موجهة ضد البلد أو أنك حزب مع البلد ضد أى أجندة خارجية ، واذا كنت كحزب بهذا المنطلق وتدافع عن البلد فلن يمنعك أى أحد من الحديث ، وحينما تتحدث عن الدفاع عن بلدك فلن يسألك أحد لماذا تدافع عن بلدك.
وبالنسبة للمحاور لدينا فى حزب الغد بالنسبة للحوار الوطنى فإننا نريد أن نركز على 5 مليون شاب يكون لهم أدوار إيجابية وتكون لهم دخول مرتفعة ويستطيعوا أن يقوموا بعمل توازن فى حياتهم ، وهذا لديه اليات واضحة بالنسبة لنا بأرقام وبكل التفاصيل ، وهذه ورقة الأعمال التى سيقدمها حزب الغد للرئيس السيسى، ويجب تدريب الشباب وتثقيفهم ومنحهم أسهم وتشغيلهم بطريقة معينة حتى يحصلوا على دخول كبيرة ويغيروا نمط حياتهم ، وذلك سيجعل استقطاب الشباب من الدولة أهم من استقطابهم من الأشرار من الجماعات الإرهابية ، بحيث تحتويهم الدولة كل الفرص.
كما أننا سنركز على نظرية التصدير لأن التصدير هو أحد الحلول الأساسية للبلد ، بحيث نستفيد من تعويم الجنيه المصرى ولانشترى الدولار ب 18 جنيه ولكن نبيع الدولار ب 18 جنيه ولكى نبيعه يجب ان نستورد ونصدر ، ولكى تصدر سيأتى لك دخل بالدولار.
وبالتالى فإن القيمة الشرائية للدولار ستختلف عندما تأتى بالدولار إلى مصر وتترجمه من خلال السعر المعلن 18 جنيه، ولذلك يجب ان نستفيد من تعويم الجنيه من خلال التصدير ، بحيث نصدر وتكون كل الدخول بالدولار ، وعلينا ان نركز على دول أفريقيا ودول معينة تعطى فرصة للشباب لكى يعمل.
ولابد من فتح المصانع المغلقة ولا نبيع أملاك الدولة ، ويجب أن تبقى الأملاك ملك للدولة ، لأننا نقوم بعمل أسهم تشغيل فقط ، ولا نريد بيع الأراضى الزراعية ولكن نريد بيع أسهم تشغيل فى مشاريع ضخمة بهدف التصدير.
بالنسبة لمطالبنا كأحزاب نحن كحزب الغد ليس لدينا تمثيل نيابى لأسباب كثيرة ، والقامات لدينا بالحزب تعتبر تمثيل نيابى أهم لأننا متواجدين فى الشارع ومع الناس فى المحافظات ، ونقوم بعمل أداء مساند للدولة ، ونستطيع توصل رأينا للقيادات السياسية والوزارات والجهات المعنية ، وبالتالى يكون هناك تجاوب أكبر ، وليس لدينا شكاوى من أننا نريد ان نطلب أى مطالب لأننا لا نرى قيود على حريتنا كحزب واجتماعاتنا ومؤتمراتنا لها احترامها ولها كيانها والناس لديها وعى ثقافى وأدبى.
لماذا لا نرى توحد بين الأحزاب السياسية كلها للإتفاق على نقاط مشتركة بالنسبة للحوار الوطنى ؟
لأن الإيديولوجيات مختلفة بين الأحزاب وبعضها البعض وهناك أفكار رأسمالية وليبرالية وإشتراكية وهناك أحزاب لديها أجندات خاصه بها.
ما هو موقف حزب الغد من قانون الإنتخابات؟
القوائم الانتخابية منحت الفرصة لفئات كثيرة مثل السيدات وذوى الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين ، وبالتالى أعطت فرصة لمشاركة كل الفئات ، كما أنها تتوقف على كل حزب وتشكيلاته فى القوائم وهناك قوائم مشتركة بين مجموعة أحزاب ، وبالتالى فإن التساؤل هل الأيديولوجيات واحدة أم لا .
كما أن وضعنا مع الأحزاب يكون مبنى على الأشخاص المميزة التى يتم وضعها فى القائمة لكى تقوم بدورها فى المجلس.
نحن كحزب الغد نؤيد إجراء الإنتخابات بالقائمة المطلقة لأنها تعطى الفرصة لمشاركة كل الفئات والقائمة تنجح معا أو تخسر معا ولا تأخذ الأول والثانى والثالث على سبيل المثال ، كما أنك تعمل على الفئات الموجودة حسب القانون وعددهم ، وتسعى كحزب مثلا لإختيار افضل 15 سيدة تستطيع ان تقوم بأداها وكذلك الفلاحين والعمال وذوى الإحتياجات الخاصة ، وبالتالى تكون لديك فرصة فى البحث والدراسات ، وإذا كان هناك تحالف حزبى فى قوائم مشتركة نستطيع ان نفاضل بين الأفضل منهم لكى نشترك معه.
هل سيطالب حزب الغد بتعديل قوانين خلال الحوار الوطنى؟
اقول "ادى العيش لخبازه" لأننا لن نفتى ونتحدث فى قوانين ، ولكننى أرى أن الحوار الوطنى فى هذه المرة هدفه بالنسبة لحزب الغد هو إستقرار وثبات الدولة والحفاظ على البلد والقيادة السياسية والتربصات التى من الممكن ان تحدث خلال الفترة القادمة ، خاصه وأننا مقبلين على مرحلة إنتخابات ، ومن الممكن أن تكون هناك تشكيلات خلال هذه الفترة والأموال تضخ بأرقام طائلة ، وبالتالى فإننا نريد ان يكون هناك نوع من الثبات السياسى فى الدولة والاستقرار من خلال اليات وليس كلام.
هل سيطالب حزب الغد بإجراء تعديلات دستورية على الدستور؟
شاركنا فى التعديلات الدستورية الأخيرة ، وأبدينا اراء مهمة وتم الأخذ بها ، وبالتالى لسنا فى حاجة إلى أى تعديلات دستورية فى الفترة الحالية ، كما إننى أتساءل ماهى البنود التى تجعلنا نطالب بتعديلات دستورية فإذا تحدثنا عن مدد رئيس الجمهورية فإنها طبيعية وهناك دول 7 سنوات ، فهذا بند ليس به أى كلام.
ما هى رؤية حزب الغد بشأن قرار الإفراج عن المحبوسين؟
خطوة ايجابية من الدولة والرئيس لأنهم فى النهاية مصريين محبوسين لكن هل مسجونين واتسجنوا لأنهم أضروا بالبلد أو أن هناك منهم مظلومين ، واذا كان من بينهم مظلومين فهناك لجنة عفو رئاسى شكلها الرئيس ستقوم بدورها ، وبالتالى إذا كانوا مظلومين فمن الممكن أن يتم إعادة محاكمتهم إو يفرج عنهم من الرئاسة ، ولكن أى شخص محبوس ويده ملوثة بالدم وأضر بالشعب المصرى لماذا نفرج عنه هل لكى نرضى العالم الخارجى.
طالبت أحزاب الحركة المدنية فى إجتماعهم بحزب المحافظين بضرورة أن يكون الحوار الوطنى معلن وليس فى حجر مغلقة ما هو موقفكم؟
لم تصلنا ترتيبات الحوار وما إذا كانت ستكون افتتاحية مع الرئيس والأحزاب تحضر فيها ويكون هناك ورش عمل ، ولكننى اعتقد كل شيىء فى الحوار الوطنى سيكون مسجل ومصور، و أتوقع ان ما سيفيد الشعب سيكون مذاع.
هل تتوقع أن تتفق الأحزاب السياسية على رؤية مشتركة بشأن الحوار الوطنى؟
أعتقد ان كل حزب سيقدم ورقة عمل ، ولابد أن يتم فلترة كل هذه الأوراق ويتم تجميع الأفكار المشتركة ، بحيث لايكون هناك تكرار للمطالب ، كما أن الأحزاب التى اشتركت مع بعضها البعض من قبل فى أى قضايا من الممكن أن يتفقوا على نقاط مشتركة.
ما هى النقاط المشتركة التى يجب أن تتفق عليها الأحزاب السياسية خلال الحوار الوطنى؟
اعتقد أن هناك العديد من الأحزاب ستتحدث عن ملفات الإقتصاد والتنمية والمشاكل المالية ، ولكننى أرى انه يجب أن تكون هناك حلول وبدائل لكل المشاكل.
فى النهاية ماهو المطلوب لإنجاح الحوار الوطنى بين الأحزاب السياسية؟
لابد من حل مشكلة الشباب والبحث عن الاليات الممكنة لذلك ، كما أننا نحتاج إلى الوطنيين الذين يعملون لصالح مصر وليس ضدها ، بحيث لانكون جهاز إستقبال ولكن جهاز إرسال.
كما أننا يجب أن نركز على الجانب الاقتصادى والتنموى بإعتباره محو هام ، ومن الممكن أن يتم ضبط أداءه باليات معينة ، وعلينا أن نحافظ على البلد ونوقف الإختراقات التكنولوجية ، وأن نركز على التنمية المستدامة ، بحيث نحافظ على الخامات التى لدينا و ألا يكون هناك تنقيب بدون داعى ولا يتم بيع خامات من الممكن أن يتم ترجمتها إلى تصنيع ، بحيث تصدر المنتج النهائى وليس الخام.