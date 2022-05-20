أستاذ اجتماع: سكان الريف والعشوائيات لا يفهمون لغة وأرقام البنوك ويلجأون للمستريح .. فيديو

أكد الدكتور سعيد صادق، استاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الامريكية، أن السكان في الريف المصري ومناطق العشوائيات يرون أن البنوك ومراكز البريد صعبة في التعامل وليست لغتهم، قائلا: "الريف والعشوائيات شايفين أن البنوك ومراكز البريد مش اللغة بتاعتهم".

وأوضح الدكتور سعيد صادق، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن سكان الريف والعشوائيات لديهم مشكلة في التعامل مع الأمور الرقمية والانترنت في البنوك، فضلا عن الثقافة الدينية والتقليدية حيث أن معظم المواطنين في الريف يضعون أموالهم في المنزل .

وتابع: "المستريحين يعتمدون على عامل الثقة والقرابة وفي الأرياف هذه الثقة تمنح في المستريح، والمستريح شخص نرجسي ويستطيع كسب الثقة من الناس سريعا"، موضحا أن عمليات النصب متكررة في دول العالم حتى في امريكا نفسها كما ظهرت عمليات توظيف الأموال فى المانيا قديما.

https://youtu.be/clDGbeaAz1w