لأجل المتعة الحرام .. اعترافات مثيرة لقاتلة طفلتها أمام النيابة

استمعت نيابة أجا بمحافظة الدقهلية تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، اعترافات قاتلة نجلتها الطفلة والقاءها بإحدى قرى الدقهلية بعد قيامها بوضعها داخل صندوق سيارة لأكثر من 6 ساعات وعند اكتشافها انها مازالت حية تركتها لأكثر من يوم ونصف بمعاونة صديقتها وعشيقها وزوجته بعدما شاهدتهم خلال حفلات جنس جماعية بينهم وقيامها بتقليد بعض الحركات التي كانت تشاهدها وخشيتهم افتضاح أمرهم وقرروا التخلص منها.



وقالت المتهمة الأولي شيماء.ع"، مقيمة بمحافظة الجيزة فى اعترافاتها أمام النيابة انها تربطها علاقة بالمتهم الثالث "محمد.ف" وتقيم معه علاقات متعددة بمعرفة زوجته المتهمة الرابعة" كريمة.س"، وأمامها بصحبة صديقتها المتهمة الثانية "هدى.ا"، فضلا عن حفلات جنس جماعية إلا أن نجلتها كانت تشاهدها في مواضع مخلة فكانت تقوم بتقليد تلك الأفعال أمام بعض الأقارب والأشخاص.



وأضافت المتهمة أنها كونت تشكيل عصابي بصحبة المتهمين لسرقة السيارات بالإكراه وذلك عن طريق انشاء حساب على تطبيقات التوصيل" أوبر وكريم" برقم هاتف مزيف واستدراج أصحاب تلك السيارات بدعوى توصيلهم ومن ثم سرقة السيارات من بينها سيارتان ماركة" النترا، وتويوتا" من بينها السيارة التى جري استخدامها فى واقعة التخلص من نجلتها.



واضافت فى تحقيقات النيابة انها قررت بصحبة المتهمين الآخرين التخلص من نجلتها "روجينا"، ذات الـ4 أعوام ففكروا فى حيلة وهي ان يتم وضعها بصندوق السيارة الى ان تلفظ أنفاسها ومن ثم القاءها بأحدي الأماكن النائية، وجري تنفيذ الفكرة ووضع الطفلة لأكثر من 6 ساعات وفور فتح الصندوق وجدوا الطفلة تقوم بتحريك اصابع يديها ومازالت حية، ليقرروا وضعها مرة أخري وإغلاق الصندوق عليها لمدة يوم ونصف اليوم الى أن فارقت الحياة.



واستكملت المتهمة اعترافها بعد التأكد من وفاة نجلتها روجينا سارت مع باقي المتهمين الى ان وصلوا مركز أجا بمحافظة الدقهلية بجوار أحد المصارف القوا بالجثة متوهمين عدم اكتشاف واقعة التخلص من الطفلة.



‎وتعود تفاصيل الواقعة الى تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بالعثور على جثة طفلة ملقاة بجوار أحد المصارف بزمام قرية تلبنت التابعة لدائرة المركز.



‎ انتقل ضباط وحدة مباحث مركز أجا لمكان البلاغ، وبالفحص الظاهري تبين أن الطفلة تبلغ حوالي 4 أعوام، وترتدي ملابسها كاملة، وبها بعض الإصابات.



وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا ليتبين ان المتهمين وراء مصرع الطفلة 4 أشخاص من بينهم "والدة الطفلة" ، وصديقتها وزوجها وعشيقته، فى مدينة الجيزة.



ودلت التحريات أن المتهمين هم: الأم وتدعى "شيماء.ع” و صديقتها " هدي.ا “و زوجها ” محمد.ف"، و"كريمة.س" كونوا تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات عن طريق تطبيقات الانترنت "أوبر ومثلها "، ويقومون بسحب قائدها وسرقه سيارته ، بارتكابهم وقائع بسرقة سيارتين ماركة"النترا وتويوتا"التي قاموا بارتكاب واقعة قتل الطفلة بها.



بتقنين الإجراءات جري ضبط المتهمين جميعًا خلال تواجدهم بمحافظة الجيزة، وبمواجهة المتهمة الاولي" الأم" اعترفت بالواقعة برفقة المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.