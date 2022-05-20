عصام عبدالفتاح: جوميز حكم مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد

أعلن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام و عضو لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن حكم مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي والوداد المغربي.



وأكد “عبد الفتاح” في تصريحات هاتفية ببرنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي بقناة "mbc مصر": أنه تم تعيين الجنوب أفريقي فيكتور جوميز حكمًا لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وتابع أن اختيار جوميز جاء في استجابه ل طلب مجلس إدارة الأهلي باختيار حكم مشهود له بالكفاءة في القارة الأفريقية

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4 مباريات متتالية بدون انتصار .. الأهلي يحقق رقما سلبيا خلال الموسم الحالي فى الدورى



تعادل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي مع نظيره فريق البنك الأهلي سلبيا فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشهد اللقاء العديد من الغيابات من جانب نجوم القلعة الحمراء على رأسهم عمرو السولية واليو ديانج وخروج محمد الشناوي مصابا بالعضلة الخلفية.

وحقق المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني رقما سلبيا خلال الموسم الحالي.

فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي أول 11 مباراة خلال الموسم الحالي حقق 10 انتصارا وتعادل وحيد وبدون هزيمة.

ولكن بعدها مباشرة خاض 4 ماتشات متتالية للأهلي في الدوري لم يحقق أي فوز وحصد 3 نقط فقط وفقد 9 نقط كاملة فى موسم لم يحدث للأهلي منذ سنوات.

الرقم السلبي الأكبر هو أن الأهلي أول 11 مباراة سجل 31 هدفا ولكن بعدها 4 ماتشات متتالية في الدوري في 400 دقيقة لعب بالوقت بدل الضائع سجل هدفا واحدا من ركلة جزاء في الدقيقة 111 ودخل مرماه هدفين.

يذكر أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكد، أنه لا يبحث عن أعذار، ‏وأن الفريق عانى من الغيابات أمام البنك الأهلي بسبب الإصابات، حيث افتقد الفريق لجهود ثلاثي ‏خط الوسط حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، وأن الأهلي استعد لمباراة البنك الأهلي يومًا ‏واحدًا فقط، بعد عودة بعثة الفريق من الجزائر في الوقت الذي حصل فيه المنافس على راحة ‏كافية واستعد بشكل جيد للمباراة.‏

وأضاف موسيماني: «أتيحت فرصتان للبنك الأهلي في المباراة، كما أن الأهلي أتيحت له فرص ‏كانت كفيلة بإنهاء المباراة وتحقيق الفوز في حال استغلالها بشكل جيد».‏

وأوضح موسيماني أن محمد الشناوي كابتن الفريق اشتكى من إصابة، ولذا تم استبداله خلال المباراة ‏والدفع بزميله علي لطفي، وأن الجهاز الطبي سوف يقيم حالته.

وقال إن علي معلول لم يكن جاهزًا بنسبة ‏‏100%، بجانب غياب ثلاثة لاعبين في وسط الملعب، مشيرًا إلى أنه قام باستبدال طاهر محمد بعد نفاد ‏مجهوده البدني.‏

واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: لا أبحث عن أعذار ولكننا نحاول دائمًا بذل قصارى جهدنا في كل مباراة لتحقيق الفوز، وهو ما سعينا إليه أمام البنك الأهلي ولكننا أهدرنا الكثير من الفرص اليوم.