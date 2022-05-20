أحمد عيد عبدالملك يرفض تأجيل مباراة الأهلي وايسترن كومباني..ومعوض : من حق المارد الأحمر..فيديو

قال أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، يتمسك البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، بخوض المباريات على ستاد القاهرة، مؤكدًا أن هذا كان رأيه منذ قدومه لتولى الفريق الأبيض.



وواصل عبد الملك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، طلب نقل مباريات الزمالك لاستاد الدفاع الجوي، لن يكون له سبب تكتيكي منطقي، لأن مساحة الملعبين واحدة.



وأضاف عيد عبد الملك، أعتقد أن نقل مباريات الزمالك خارج استاد القاهرة لها بُعد نفسي على الفريق، الذي تعثر مؤخرًا في بعض مباريات على ملعب ستاد القاهرة.



وعن تأجيل مباراة الأهلي و ايسترن كومباني، رفض عبدالملك تأجيل المباراة إيمانًا منه بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق.

وعن المباراة الأفضل في مسيرته، أكد أحمد عيد عبد الملك، أن لقاء البرازيل في كأس القارات هو الأفضل في مسيرته.



سيد معوض: الأهلي مُحق في طلبه بتأجيل مباراة إيسترن كومباني



يرى سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ومحلل قناة ETC، أن النادي الأهلي مُحق في طلبه بتأجيل مباراة إيسترن كومباني.



وأضاف سيد معوض لابد أن تُقدم رابطة الأندية بعض الامتيازات لممثل مصر في دوري أبطال إفريقيا، لأنه في مهمة وطنية.



وعن نقل مباريات الزمالك خارج استاد القاهرة،يرى سيد معوض أن الملعب المذكور هو الأفضل للفرق الكبيرة التي تبحث عن مساحات، واللعب على أرضية ستاد القاهرة تمنح الفريق الكبير أفضلية بنسبة 60% للفوز بالمباراة قبل انطلاقها.



وعن المباراة الأفضل في مسيرته، أكد سيد معوض أن لقاء مصر والجزائر في الجولة الأخيرة بتصفيات كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، والتي حقق فيها منتخبنا الفوز بهدفين دون رد، هي الأفضل.



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