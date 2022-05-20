أحمد عيد عبد الملك: إلغاء هدف الأهلي أمام البنك قرار صحيح .. فيديو

يرى أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك الأسبق، ومحلل قناة ETC، أن إلغاء هدف الأهلي في مباراة البنك الأهلي، قرار صحيح من الحكم أمين عمر، لأن الكرة لابد أن تكون ثابتة على العشب قبل تنفيذها.



وواصل عبد الملك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، الأهلي يقدم أداء سىء في الفترة الأخيرة بالدوري مؤكدًا أنه لا يفهم سبب تراجع أداء الفريق محليًا.



وعن أداء الزمالك في الدوري، أكد أحمد عيد عبد الملك، أنه غير راض عن أداء لاعبي الزمالك، مشددًا على غياب الطموح عن اللاعبين، ومشيرًا لوجود تواكل من اللاعبين على تتويجهم بالمسابقة في الموسم الماضي.



وأتم عبد الملك، هناك أزمة في الزمالك أن بعض اللاعبين في الفريق لديهم تأكد بأنهم راحلون عن الفريق في نهاية الموسم، وهو ما يخلق حالة من غياب الدوافع عن الفريق.

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الأولمبية تهنىء الزمالك بالحصول على كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد وتتمنى التوفيق للأهلي

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لنادي الزمالك بعد الحصول على لقب بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد المقامة في النيجر بعد الفوز في المباراة النهائية على النادي الأهلي بنتيجة 29-28.



وأكد مجلس إدرة اللجنة الأولمبية المصرية أن تواجد طرفي المباراة النهائية لبطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد من مصر يؤكد تفوق كرة اليد المصرية على مستوى القارة الأفريقية ، مشيدا بأداء الفريقان الذي قدما أداء مشرف يليق بإسم ومكانة مصر والروح الرياضية المميزة التي ظهر عليها الفريقان خلال المباراة.



وأشاد مجلس إدرة اللجنة الأولمية المصرية بأداء النادي الأهلي الذي قدم أداء مميز ولم يحالفه التوفيق في المباراة.



كما أعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التمنيات لجميع الفرق المصرية بإستمرار النجاحات والتفوق في جميع المشاركات والبطولات العربية والافريقية الدولية.