الزارع المجد.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة اليوم ، 19 شوال 1443هـ الموافق 20 مايو 2022م تحت عنوان: "الزارع المجد".

وطالبت وزارة الاوقاف الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية في حدود عشر دقائق، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري.



وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن بداية انطلاق اول مقرأة من مسجد السيدة نفيسة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف: ‏"لأول مرة انعقاد أول مقرأة لجمهور المصلين في ‎#مسجد_السيدة_نفيسة رضي الله عنها عصر اليوم الجمعة خدمة لكتاب الله عز وجل .. اللهم تقبل".

