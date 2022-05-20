عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الزارع المجد.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة اليوم ، 19 شوال 1443هـ الموافق 20 مايو 2022م تحت عنوان: "الزارع المجد".

وطالبت وزارة الاوقاف الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية في حدود عشر دقائق، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري.


وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن بداية انطلاق اول مقرأة من مسجد السيدة نفيسة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف: ‏"لأول مرة انعقاد أول مقرأة لجمهور المصلين في ‎#مسجد_السيدة_نفيسة رضي الله عنها عصر اليوم الجمعة خدمة لكتاب الله عز وجل .. اللهم تقبل".
 

وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الزارع المجد خطبة الجمعة اليوم محمد مختار جمعة انطلاق اول مقرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

تعرف على شهادات الادخار في 4 بنوك بعد رفع سعر الفائدة

عضو القومي للأجور : دراسة لتحريك الحد الأدنى كل فترة | فيديو

عيار 21 يسجل 1080 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية

خطوة بخطوة في أقل من دقيقة .. تحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر "فيديوجراف"

جنود أمريكيون سابقون: شاهدنا أجساما طائرة عند الحدود المصرية الإسرائيلية

ترشيحاتنا

البدء في بناء ديكورات شادر ياسمين صبري تمهيدا لبدء تصوير المسلسل

خبر سار لمالكي آيفون.. لعبة فورتنايت متاحة الآن عبر خدمة GeForce Now السحابية

مدرب الوداد: لا أهتم بأزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم: ارتدوا الكمامات.. فيديو

شعراوي: تريليون جنيه تكلفة مشروعات برنامج تطوير الريف المصري

حرب تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.. هل يتسبب بروتوكول إيرلندا في انقسام القارة العجوز؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل قتلها زوجها أم انتحرت؟.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة

بعد مهرجان كان .. توم كروز يحتفل بعرض فيلمه الجديد مع العائلة الملكية في لندن

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ إنبي ..صور

فيديو

أول ظهور بمفردهما.. حقيقة ارتباط طارق العريان ونيكول سعفان

تفاصيل رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% .. فيديو جراف

السن والطول وعدم الزواج.. شروط التقديم لمعهد معاوني الأمن

آثم ومجرم .. مبروك عطية يهاجم كل من يضع أمواله عند "المستريحين" فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ