الفنان حمدي عباس: لم أترك الفن.. والتمثيل مهنتي الوحيدة والتيك توك وسيلة جديدة للسعي

خرج الفنان حمدي عباس عن صمته للرد على التساؤلات التي تردّدت خلال الفترة الماضية حول ابتعاده عن الساحة الفنية، مؤكدًا أنه لم يعتزل الفن أو يترك مهنة التمثيل، وأن ظهوره عبر تطبيق "تيك توك" لا يعني ابتعاده عن مجاله الأساسي، بل يعد محاولة جديدة للاستمرار والسعي في مشواره الفني والحياتي.

وقال حمدي عباس في منشور عبر حسابه الشخصي، إنه يشعر بحيرة كبيرة تجاه حالة الاهتمام التي تلقاها مؤخرًا، مضيفًا: "بصراحة مش عارف أفرح وأشكر الناس دي ولا أزعل وأتحسر على نفسي، كلام جميل لكنه قاسي".

وأوضح الفنان أن كثيرين يعتقدون أنه ترك الفن واتجه إلى مهنة أخرى، وهو ما نفاه بشكل قاطع، مؤكدًا أن التمثيل لا يزال مهنته الوحيدة التي يعتمد عليها، وأنه لم يعمل في أي مجال آخر بعيدًا عن الفن.

وأضاف: "على فكرة أنا لم أترك الفن، ولا أعمل بمهنة أخرى غير التمثيل"، مشيرًا إلى أن طبيعة العمل الفني تتغير من فترة إلى أخرى، وقد تقل فرص المشاركة في الأعمال مقارنة بسنوات سابقة، لكن ذلك لا يعني الابتعاد عن المجال أو التخلي عنه.

وتابع حمدي عباس حديثه موضحًا أن الأعمال التي يشارك بها حاليًا قد تكون أقل عددًا من السابق، وربما لا تحظى بنفس الزخم أو الانتشار الذي تحققه بعض الأعمال الأخرى، كما أن الأدوار التي يقدمها قد تكون أصغر حجمًا مما اعتاد عليه الجمهور في مراحل سابقة من مشواره الفني.

وأكد أن هذه التغيرات جزء طبيعي من رحلة أي فنان، قائلًا إن التمثيل يظل عمله الأساسي ومصدر رزقه الوحيد، ولذلك يتعامل مع كل فرصة متاحة بكل احترام وتقدير، مضيفًا: "الأعمال اللي بشتغل فيها قليلة شويتين تلاتة، وممكن تكون مش تريند زي أعمال تانية، وممكن تكون الأدوار أصغر ومش مهمة زي الأول، لكن ده شغلي الوحيد ولازم أقبله".

كما تطرق الفنان إلى تجربته مع تطبيق "تيك توك"، موضحًا أن ظهوره عبر المنصة ليس بحثًا عن الشهرة بقدر ما هو وسيلة جديدة للتواصل والسعي، سواء على المستوى الفني أو الإنساني، مؤكدًا أن الظروف الحالية فرضت على الجميع البحث عن أدوات وأساليب مختلفة للوصول إلى الجمهور.

وقال: "التيك توك بالنسبة لي وسيلة وأسلوب سعي جديد في مشواري كممثل وكإنسان وكأب ورب أسرة"، في إشارة إلى مسؤوليته تجاه أسرته وحرصه على الاستمرار في العمل بكل الطرق المشروعة والمتاحة.

واختتم حمدي عباس رسالته بطلب الدعاء من جمهوره ومحبيه، معربًا عن أمله في تحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة، حيث كتب: "دعواتكم بصلاح الأحوال.. شكرًا لاهتمامكم وبحثكم عني".

ولاقت كلمات الفنان تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين عبروا عن تقديرهم لصراحته وشفافيته، مؤكدين دعمهم له ولمشواره الفني الطويل، ومتمنين له المزيد من النجاح والفرص الفنية خلال الفترة القادمة.