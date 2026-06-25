استولى على 3.7 مليار دولار .. أكبر قضية احتيال صحي بالولايات المتحدة | فيديوجراف

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي» يوم الاثنين أن هاربًا متهمًا بالمساعدة في تدبير عملية احتيال بقيمة 3.7 مليار دولار أصبح رهن الاحتجاز الأمريكي بعد أن تعقبته السلطات في تركيا وأعادته جوًا إلى الولايات المتحدة لمواجهة التهم الموجهة إليه.

وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن إبراهيم خلدون حلمي اعتقلته السلطات التركية مؤخرًا بعد فراره من الولايات المتحدة في مايو 2025، بعد احتياله على برنامج الرعاية الصحية الحكومي «ميديكير»، وهي واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ الولايات المتحدة.

وقد توجه فريق الاستجابة للحوادث الحرجة التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تركيا ونقل حلمي إلى الولايات المتحدة يوم الجمعة عبر عملية نقل احتجاز دولية.

وأشاد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، بالعملية واصفًا إياها بأنها انتصار كبير في جهود المكتب لتعقب الهاربين المتهمين بسرقة أموال دافعي الضرائب.

قال باتيل في بيانٍ لشبكة فوكس نيوز الرقمية: «يُتهم إبراهيم خلدون حلمي بواحدة من أكبر عمليات الاحتيال على برنامج الرعاية الصحية الحكومي «ميديكير» في التاريخ، حيث يُزعم أنه دبر عملية احتيال ضخمة بقيمة 3.7 مليار دولار أمريكي. كان حلمي هاربًا منذ مايو 2025، لكننا تمكنا من القبض عليه».